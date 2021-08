Cu cine s-a pupat în public Ion Țiriac Jr. deși are iubită nouă. Oare Sorana Cîrstea se va supăra?

Cu cine s-a pupat Ion Țiriac Jr.? Cunoscutul fiu al celebrului afacerist a fost văzut în public alături de o superbitate. Fanii bărbatului au fost surprinși să vadă aceste fotografii. Cum a fost surpins?

Ion Țiriac Jr., surprins în ipostaze tandre cu o superbitate

Alexandru Țiriac a fost surprins alături de Ileana Lazariuc, fosta soție. Cei doi și-au oferit câteva gesturi tandre, lăsând fanii să-și pună semne de întrebare în privința relației dintre ei.

Fiul magnatului și fiica celebrei Anastasia Lazariuc au împreună doi copii, iar în urmă cu câțiva ani surprindeau presa mondenă din cauza deciziei de a merge pe drumuri separate.

Concret, în anul 2017 cei doi își anunțau oficial divorțul pe paginile de socializare, dar ruptura se produsese cu o vreme înainte. Ambii au decis ca de atunci să fie extrem de discreți și să păstreze o relație bună pentru a avea în continuare grijă de băieții pe care îi au împreună.

Foștii soți se înțeleg de minune, iar dovadă sunt gesturile extrem de naturale pe care le au. Aceștia au ieșit împreună de la o clinică privată unde cel mai probabil și-au făcut un control de rutină. La ieșire, Ion Țiriac Jr. i-a oferit mamei copiilor săi multe îmbrățișări și chiar la final a pupat-o și pe frunte.

Amintim că Ileana Lazariul și Ion Alexandru Țiriac au decis să divorțeze după 17 ani de relație. Acum împart amintiri frumoase și o avere colosală, iar femeia în are în cea mai mare parte în grijă pe moștenitorii imperiului.

Foștii soți s-au cunoscut prima oară în 2002, ulterior s-au căsătorit civil în anul 2009, la Monte Carlo. Cu un an înainte cei doi au devenit părinți, ulterior în familia a apărut și mezinul.

Vezi Galeria (Sursa Foto: click.ro)

„Din dorința de a reduce la tăcere zvonurile”

„Din dorința de a reduce la tăcere zvonurile, am decis împreună să anunțăm oficial faptul că am divorțat acum doi ani. Nu exisă secrete sau evenimente picante la baza deciziei noastre și am dorit această perioadă de liniște și de discreție atât pentru noi, dar în special pentru copiii noștri, fără să intervină alte speculații și scenarii fabricate”, a fost declarația celor doi, dată în urmă cu 2 ani.

Fanii fostului cuplu speră chiar și acum ca ei să se împace, dar cu toate astea au în vedere relația dintre Țiriac Jr. și Sorana Cîrstea. Deși preferă și ei discreția, se zvonește că sunt foarte aproape de pasul cel mare în relație.