Sorana Cîrstea a „spart” la New York banii pe care i-a câștigat la US Open 2023 – FOTO

Sorana Cîrstea a obținut la US Open 2023 una dintre cele mai importante performanțe din carieră, reușind să joace pentru a doua oară în sferturile unei competiții de Grand Slam. Cele patru succese de la turneul american i-au adus un cec de 455.000 de dolari și cu banii „în buzunar” s-a plimbat prin New York și a făcut și o scurtă sesiune de cumpărături. Fotografiile au ajuns pe rețelele sociale.

Sorana Cîrstea, sesiune de „shopping”, după US Open 2023

Sorana Cîrstea a fost eliminată din „sferturile” turneului de la US Open 2023 de Karolina Muchova, după un meci de două seturi în care cehoaica a obținut a patra victorie din meciurile directe: 0-6, 3-6. Pentru jucătoarea din România a fost prima prezență în această fază a competiției americane și primul sfert de finală după cel din anul 2009 de la Roland Garros.

„Un meci dificil, cred că în seara asta Karolina a jucat foarte bine. Din celelalte întâlniri, în seara asta cred că a produs cel mai bun tenis. Cred că scorul este destul de dur pentru ceea ce s-a jucat, am avut foarte multe mingi de break în primul set, foarte multe oportunități pe care nu le-am fructificat… La 3-0 un game lung, apoi la 4-0, 40-15 pe serviciul meu, cred eu că dacă acolo intram din nou în joc, să fac un 3-2, probabil că lucrurile ar fi stat altfel, dar per total în seara asta cred că a jucat mai bine decât mine, merită victoria și a reușit să vină cu soluții la toate planurile mele și, din nou, un meci nu atât de dur cum o spune scorul”, a declarat Sorana Cîrstea, potrivit Eurosport.

Sorana Cîrstea, salt important în clasamentul WTA

Jucătoarea din România are un an foarte bun și din punct de vedere financiar. Înainte să înceapă US Open 2023 avea în cont aproape 8,5 milioane de dolari, iar acum se apropie de nouă milioane. Cele patru victorii de la turneul american i-au adus un cec de 455.000 de dolari și se apropie de 1,5 milioane de dolari, doar din tenis, în acest an.

Sorana Cîrstea a încercat să se relaxeze după stresul din timpul turneului și a ieșit la cumpărături în New York, dar a profitat de ocazie și a și vizitat câteva obiective. Pozele postate de jucătoarea au adunat o mulțime de aprecieri, iar mulți dintre fani au lăudat-o pentru stilul vestimentar elegant. Nu este prima oară când face așa ceva, sportiva din România postând în ultimele săptămâni mai multe imagini din orașele americane în care a jucat și pe care a încercat să „le descopere”.

Rezultatele Soranei Cîrstea de la US OPEN 2023

Sorana Cîrstea – Kayla Day (93 WTA) – 6-2, 6-3

Sorana Cîrstea – Anna Kalinskaya (89 WTA) – 6-3, 6-4

Sorana Cîrstea – Elena Rybakina (4 WTA) – 6-3, 6-7 (8), 6-4

Sorana Cîrstea – Belina Bencic (13 WTA) – 6-3, 6-3

Sorana Cîrstea – Karolina Muchova – 0-6, 3-6

Sorana Cîrstea va face un salt important și în clasamentul WTA și va începe săptămâna viitoare pe locul 26, după ce a început US Open 2023 pe poziția cu numărul 30.