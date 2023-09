Ce record a stabilit Sorana Cîrstea, după ce s-a calificat în sferturi la US Open 2023. Jucătoarea din România a aflat acum

Sorana Cîrstea o va înfrunta pe Karolina Muchova pentru un loc în „careul de ași” de la US Open 2023. Organizatorii turneului american au descoperit că jucătoarea din Târgoviște a atins un record: este cea mai în vârstă sportivă care va juca în „sferturile” competiției.

Sorana Cîrstea este cea mai în vârstă jucătoare din sferturile US Open 2023

Sorana Cîrstea (33 de ani, 30 WTA) va juca împotriva Karolinei Muchova (27 de ani, 10 WTA), în sferturile de finală ale turneului de la US Open 2023. Cele două jucătoare s-au înfruntat de patru ori, iar cehoaica are trei victorii. Primul meci direct a avut loc chiar la US Open, în 2020, iar următoarele dueluri s-au desfășurat anul acesta. Sorana a obținut singurul succes la Miami.

Rezultatele directe dintre Sorana Cîrstea și Karolina Muchova

Montreal, 2023: 7-5, 6-4 pentru Karolina Muchova

Miami, 2023: 7-5, 6-1 pentru Sorana Cîrstea

Dubai, 2023: 6-4, 7-6 (4) pentru Karolina Muchova

US Open, 2020: 6-3, 2-6, 7-6 (7) pentru Karolina Muchova

Pentru sportiva din România, calificarea în această fază a competiției americane este o premieră. Organizatorii au căutat în statistici și și-au dat seama că este cea mai în vârstă jucătoare care va juca în „sferturi” la Flushing Meadow. Sorana are 33 de ani și cinci luni, dar jurnaliștii americani scriu că nu-și arată deloc anii și arată o vicacitate excelentă.

„Performanță impresionantă! Sorana Cîrstea ajunge în sferturile de finală ale unui Grand Slam, pentru prima dată din 2009, după cu victoria contra lui Bencic!”, au notat și cei de la WTA.

Sorana Cîrstea va juca a doua oară în carieră un sfert de finală într-o competiție Grand Slam, după performanța obținută în anul 2009 la Roland Garros.

Sorana Cîrstea a câștigat o avere la US Open 2023

Sorana Cîrstea are un an destul de bun și din punct de vedere financiar pentru că în doar opt luni a câștigat, doar din premiile din tenis, peste 1,5 milioane de dolari, iar în întreaga carieră a depășit 8,5 milioane de euro. Doar de la US Open 2023 are asigurat un cec de 455.000 de dolari, iar zestrea ei poate crește în funcție de performanțe. Premiul cel mare este de trei milioane de dolari și la feminin, dar și în competiția masculină.

Premiile de de la US Open 2023

Campion: $3,000,000

Finalist: $1,500,000

Semifinale: $775,000

Sferturi: $455,000

Optimi: $284,000

Turul 3: $191,000

Turul 2: $123,000

Turul 1: $81,500

Sorana Cîrstea a fost luată în calcul de specialiștii de la casele de pariuri și a devenit a noua favorită a turneului. Un euro pariat pe ea va aduce un câștig de 22 de euro.

Meciul cu Karolina Muchova se va disputa în noaptea de marți spre miercuri, nu mai devreme de ora 2.00, ora României.Confruntarea va avea loc pe arena ”Arthur Ashe”.

