Sora mezzosopranei Maria Macsim Nicoară rupe tăcerea la 5 luni de la moartea ei: ”El are o relație”

Maria Macsim Nicoară a murit la finele anului trecut, după ce în vara anului 2020 familia ei a chemat salvarea pentru că artista nu se simțea bine. Acum, ies la iveală detalii importante despre decesul artistei.

Sora Mariei Nicoară spune că soțul ei și mama lui au o legătură cu decesul sopranei. Familia soțului Mariei Macsim Nicoară a spus că soprana ar fi căzut pe scări în casă. Dosarul ei nu s-a încheiat încă, iar autoritățile încă încearcă să stabilească cum s-a întâmplat totul.

Elena, sora Mariei Nicoară, este de părere că moartea artistei nu este un accident și că familia cumnatului ei a anunțat salvarea abia la 8 ore după ce Maria a căzut pe scări.

Am discutat și cu ultima persoană cu care a discutat ea în seara respectivă și a spus că ea era încordată, agitată și și-a dat seama că e ceva.”, a spus sora Mariei Macsim Nicoară la Acces Direct.

Elena a mai dezvăluit faptul că Maria Macsim Nicoară i-a spus că soțul ei are o amantă și că lucrurile nu mai merg bine în căsnicia lor.

„De la început am avut semne de întrebare legate de modul în care s-a desfășurat, s-a petrecut accidentul. Ea îmi povestea plângând la telefon că are probleme cu soțul, că îi vorbește urât și că el are o relație.”, a spus Elena.