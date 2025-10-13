Sora Marinelei Chelaru spune adevărul despre situaţia financiară a actriţei, după ce s-a spus că a murit în sărăcie. Planurile pe care le avea, nu se aştepta să moară

După dispariția fulgerătoare a actriței Marinela Chelaru, una dintre cele mai iubite figuri ale scenei românești, emoția și durerea au cuprins întreaga lume artistică. Zeci de colegi, prieteni și admiratori și-au exprimat regretul pentru pierderea artistei care a adus zâmbete generații întregi. Totuși, în mijlocul acestei suferințe, familia sa a fost nevoită să facă față și unor speculații dureroase legate de situația financiară a regretatei actrițe. Sora Marinelei Chelaru a decis să spună adevărul și să pună capăt zvonurilor care au apărut după moartea acesteia.

Familia Marinelei Chelaru cere respect pentru memoria artistei

Sora Marinelei Chelaru a transmis un mesaj emoționant, prin intermediul unei apropiate, cerând presei din România să nu mai difuzeze informații false despre viața artistei. În ultimele zile, în mediul online au apărut numeroase afirmații potrivit cărora Marinela Chelaru ar fi murit în sărăcie, lucru pe care familia îl respinge categoric.

„Rog presa din România să respecte memoria artistei Marinela Chelaru, sora mea. Rog să nu mai răspândiți informații mincinoase pentru audiență, cum că sora mea a trăit și a murit în sărăcie. Sora mea a trăit în condiții bune, soțul și eu ne-am îngrijit de ea, a avut tot ce îi trebuia, îngrijire medicală, alimente, dragoste. Vă mulțumesc și sper că veți respecta durerea familiei”, este mesajul transmis de sora actriței.

Aceasta a subliniat că Marinela a fost mereu înconjurată de dragoste și grijă, fiind sprijinită permanent de familie. Chiar dacă sănătatea ei s-a deteriorat în ultimii ani, nu a fost niciodată lipsită de cele necesare unui trai decent.

Ultimele zile ale Marinelei Chelaru și planurile pe care le făcea înainte de moarte

Actrița, care a încetat din viață la vârsta de 66 de ani, a fost cunoscută pentru optimismul și energia sa inconfundabilă. Chiar și în clipele grele, când boala îi afecta puterile, Marinela Chelaru continua să vorbească despre planuri și proiecte. Prietena sa apropiată, prezentă la priveghiul de la capela Cimitirului Tudor Vladimirescu din București, a povestit cu emoție ultima conversație avută cu artista.

„Ultima oară am vorbit cu ea acum trei zile. Noi, un grup de colege, plănuiam să ne vedem pe 30 octombrie. Ea nu se simțea bine, dar am zis că tot încerc. Am sunat-o, mi-a răspuns greu, apoi mi-a dat-o soțul. Nu mai era vocea ei. I-am spus să stea liniștită, că o duc eu unde are nevoie. Și mi-a zis: ‘Știu că tu nu mă lași, iubirea mea.’ A fost ultima discuție cu ea. Nici acum nu pot să cred că s-a dus”, a declarat femeia.

La capelă, prietena actriței a mărturisit că a simțit o durere profundă când a văzut-o pentru ultima dată.

„Am pupat-o pe frunte și am simțit că nu e posibil. Parcă nu era ea”, a spus aceasta, amintind de legătura specială care le unea încă din tinerețe.

Marinela Chelaru, o artistă iubită și o colegă de neuitat

Colegii Marinelei Chelaru își amintesc de ea ca de un om luminos, mereu pregătit să aducă bucurie în jur. De la scenele teatrelor până la platourile de televiziune, artista a fost sinonimă cu veselia și spontaneitatea.

În tinerețe, Marinela era o tânără ambițioasă și disciplinată, care își dorea o carieră solidă. Colegele sale de la liceul pedagogic își amintesc anii de studiu intens și prietenia strânsă care s-a legat între ele.

„Noi am cunoscut-o înainte de faimă, când era un om obișnuit. Învățam mult și ne ajutam între noi. Marinela era competitivă, dar mereu corectă, dornică să-și construiască un viitor prin muncă”, a povestit una dintre prietenele sale.

Chiar dacă artista a vorbit în trecut despre dificultățile financiare cauzate de o pensie mică, familia sa a infirmat ideea că aceasta ar fi trăit în sărăcie.

„Am o pensie amărâtă, de 1.400 de lei. Din această sumă, 600 de lei merg pe medicamente. Dacă n-ar fi fost soțul meu, ar fi fost jale”, spunea Marinela Chelaru într-un interviu acordat pentru impact.ro.

Cu toate acestea, sora sa afirmă că artista a avut parte de îngrijire medicală, sprijin și dragoste până în ultima clipă.