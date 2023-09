Cum se simte actrița Marinela Chelaru, după ce a suferit 4 AVC-uri. Un post TV o difuzează, nonstop, de 17 ani: ”Și în reluare aduce audiențe!”. EXCLUSIV

Marinela Chelaru (64 de ani), sarea și piperul grupului umoristic ”Vouă”, a suferit 4 AVC-uri, în urmă cu cinci luni. Bunul ei prieten, Adrian Fetecău, ne-a vorbit, exclusiv pentru Playtech Știri, despre starea de sănătate a artistei, dar și despre succesul pe care ea încă îl înregistrează, pe micul ecran.

Marinela Chelaru a fost la un pas de moarte: ”Am făcut 4 AVC-uri”

Actrița Marinela Chelaru, care în 2018 a suferit o operație complicată, la inimă, a fost, din nou, la un pas de moarte, în urmă cu cinci luni.

Ea a povestit despre acel episod medical, care o adusese din nou în ghearele morții: ”Am făcut 4 AVC-uri. Nu prea știu despre asta, că eu am făcut altă facultate… Înainte de Paște mi s-a făcut rău, am chemat ambulanța și m-au dus la spital și acolo am făcut 4 AVC-uri. Știu că mi-a fost rău. I-am spus doctorei care a avut grijă de mine că nu plec din spital că mă simt foarte rău.

Mi-a dat cu pumnul medicamente. În viața vieților mele nu am văzut atâtea pastile! Și mi-a zis doamna care era în salon cu mine.

”Doamna Marinela, era să vă pierdem aseară! Și am zis: Când vrea Dumnezeu să ne ia ne ia. Dar, o fi zis Dumnezeu: Hai, că te mai las un pic, să mai stai!”, dezvăluia Marinela Chelaru, în urmă cu trei luni, la Prima TV, în cadrul emisiunii lui Cristi Brancu.

Adrian Fetecău: ”Marinela n-a reușit nici după zece ani să-și învingă teama de a ieși din București”

Actorul Adrian Fetecău, din grupul umoristic ”Vouă”, ne-a vorbit despre Marinela, despre starea ei de sănătate, la cinci luni de la externare:

”Am vorbit cu ea, acum câteva zile, încă era cald afară, a spus că stă mai mult în casă, la aer condiționat, dar e stabilă, din punct de vedere medical. O sun mereu, are o stare de sănătate mai delicată, trebuie să aibă grijă de ea. Noi avem multe spectacole, cu Compania Teatrală Vouă, dar la ea este marea problemă, uriașă, chiar, frica de a ieși din București, de drumurile lungi, teama că i se va face rău și că nu va fi vreun medic prin apropiere. Are această fobie, de peste 10 ani, nu și-a învins teama asta, mai are o fobie și de lift, dar și de altele”. Colegii de scenă îi duc dorul, mai ales că este o bună bucătăreasă: ”Marinela venea, mai mereu, la filmări, cu niște plăcinte, de toate neamurile, fie cu brânză, fie cu mere, o nebunie! La ziua fiicei mele, ea și soțul ei au venit la restaurant, au stat câteva ore bune”.

Marinela Chelaru, difuzată nonstop, de 17 ani, de Național TV, cu rolul din ”Baronii”. Cum o strigă lumea, în piață

Marinela Chelaru este fericită că, deși nu a mai prins niciun rol important, în televiziune, și nici spectacole nu are, ea se vede, zilnic, pe micul ecran.

Adrian Fetecău susține că artista a făcut rolul vieții ei, în ”Baronii”, serialul înregistrând și acum audiențe bune:

”Din fericire, ne-au rămas reluările de la Național TV, și eu mă uit la episoadele din serialul ”Baronii”, realizate în perioada 2006-2009. Este strălucitoare, acest sitcom este, de departe, cel mai bun produs al grupului Vouă, ea are un rol principal, văd că cei de la Național TV o țin și acum, după 17 ani, pe micul ecran. Marinela mi-a spus: ”La piață, lumea mă strigă și acum Doamna Maria, după rolul din Baronii. Marinela interpretează rolul Mariei, soția prefectului, adică, eu. Audiențele sunt bune, altfel, s-ar mai difuza? E mulțumită și fericită că lumea încă o mai vede la tv, că încă mai e pe micul ecran, că nu a fost uitată”.

Din ce pensie trăiește Marinela Chelaru, după 40 de ani de muncă?

Actrița își drămuiește banii din pensie, pentru medicamente și mâncare. Dar, oricât ar socoti, cei 1.400 de lei sunt greu spre imposibil de gestionat, pentru cheltuielile lunare. Are mare noroc cu soțul ei:

”Am o pensie amărâtă, de 1.400 de lei, am și facultate și o viață de muncă. Iar din această sumă cam 600 de lei mă costă medicamentele. Dacă n-ar fi fost soțul meu, ar fi fost jale. Cu ce să trăiești? Aș fi murit de foame!”, declara Marinela Chelaru, în exclusivitate pentru Impact.ro.

Adrian Fetecău a realizat un serial despre istoria Grupului Vouă: ”Sunt și imagini filmate clandestin, în comunism”

Actorul Adrian Fetecău ne-a mai vorbit, exclusiv pentru Playtech Știri, și despre noul său proiect online, despre istoria grupului umoristic, activ încă din anii comunismului: