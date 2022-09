Sora Danielei Crudu a dat lovitura pe OnlyFans. Nu mai are timp de nimic altceva: ‘Sunt prinsă până peste cap’

Sora Danielei Crudu și-a surprins fanii cu contul de OnlyFans. Blondina a dat lovitura pe platforma destinată adulților. Se pare că este mare întrecere între surorile celebre din showbiz-ul românesc. Ana vrea să o întreacă pe Daniela la numărul de clienți on-line și joacă tare. Aceasta este încântată de noua schimbare din viața sa și susține că este prinsă până peste cap de ședințe foto. ,,Nici nu mai am timp de nimic! Sunt prinsă până peste cap!”, a susținut cea din urmă.

Daniela Crudu are concurență: sora ei a dat lovitura pe OnlyFans

Surorile Ana și Daniela Crudu și-a găsit recent o nouă sursă de venit. Cele două sunt foarte încântate de conturile pe care și le-au deschis pe OnlyFans. Acestea stau toată ziua la pozat și susțin că lucrurile merg din ce în ce mai bine. Desigur că bruneta are pentru moment un avans pentru că este mai cunoscută și căutată de fani.

Cu toate astea, nici sora ei nu se lasă mai prejos și se mândrește cu succesul pe care îl are. Chiar soțul blondinei se ocupă de conținutul pe care îl postează femeia. Cea din urmă susține că are ședințe foto încontinuu și că nu mai are timp de nimic.

„Cu OnlyFans-ul merge foarte bine. Am ședințe foto încontinuu. Soțul îmi face pozele, nici nu mai am timp de nimic! Sunt prinsă până peste cap!” , a declarat Ana, pentru click.ro.

Cei care doresc să vadă mai multe fotografii cu Ana în diverse ipostaze trebuie să plătească un abonament lunar în valoare de 15 dolari. Oamenii care vor un conținut mai special sunt nevoiți însă să achite o sumă în plus.

Fosta asistentă TV este mai scumpă

Între timp, Daniela s-a mutat în Suedia la sora sa. Cu toate că unii din cei care le iubesc ar vrea să le vadă pe amândouă în fotografii, mai ales că acum locuiesc împreună, fosta asistentă păcătoasă susține că se ,vinde’ destul de bine singură.

Daniela are un tarif mai mare pe măsura celebrității sale din țară. Mai exact, abonamentul lunar care trebuie achitat în cazul brunetei este de 20 de dolari.

Amintim că Ana Crudu trăiește o poveste de dragoste fabuloasă. Aceasta a plecat într-o vacanță scurtă în Suedia, acolo unde l-a întâlnit pe Adrian Neagu. Cei doi s-au îndrăgostit la prima vedere și au decis să se căsătorească. Ceremonia religioasă a avut loc în luna iunie în Italia, iar acum soții se gândesc să își mărească familia.