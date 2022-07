De ce s-a mutat sora Danielei Crudu în Suedia. Motivul e surprinzător

Sora Danielei Crudu a făcut o schimbare uriașă în viața sa. Blondina a luat hotărârea să se mute în Suedia, departe de familie. Fanii fostei concurente de la ,,Chefi la cuțite” au fost surprinși să afle că și-a părăsit sora iubită. Care este motivul pentru care a plecat din România? Ea și-a găsit fericirea și vrea să treacă la pasul următor. Iată declarațiile neașteptate oferite recent de blondină!

Toată familia Crudu s-a reunit în Italia pe data de 18 iunie. Ana-Maria s-a căsătorit cu bărbatul care o face fericită. Tânăra de 34 de ani s-a căsătorit civil cu Adrian Neagu în cursul anului trecut, iar acum a avut loc și nunta religioasă, dar și marea petrecere.

Bărbatul în vârstă de 28 de ani și sora Danielei Crudu au făcut pasul cel mare în Italia, acolo unde este stabilită mama blondinei. Cu toate astea, cei doi proaspeți miri locuiesc în Suedia.

Vedeta a mărturisit că a fost o nuntă reușită, iar cea care s-a ocupat cel mai mult de ziua deosebită a fost chiar cea care i-a dat viață. De asemenea, fosta asistentă păcătoasă a avut grijă de partea de video și fotografii.

Tânăra a mai povestit că viața ei s-a schimbat extrem de mult în ultimii doi ani. Tânăra a susținut că totul s-a întâmplat foarte repede, iar acum speră să devină mamă în scurt timp.

„Pe soţ l-am cunoscut într-o scurtă vacanţă în Suedia. Ne-am îndrăgostit pe loc şi nu m-am mai întors acasă. Am venit pentru o vacanță și am rămas pentru totdeauna acolo. Pe 8 ianuarie 2021 ne-am văzut prima dată, pe 28 mai ne-am logodit și pe 18 septembrie am făcut cununia civilă.

Iar pe 18 iunie anul acesta am făcut și nunta. M-a cerut la scurt timp după ce ne-am cunoscut, am zis Da! imediat. El are şi cetățenie suedeză. Locuiește din copilărie acolo. Suedeza este grea, dar am învățat-o și eu, am făcut opt luni cursuri. Acum lucrăm la un bebe”, a mai declarat aceasta.