Șofer român de TIR, spânzurat într-o parcare din Belgia. Cum l-au găsit colegii. Avea doar 29 de ani

Un șofer român și-a pus capăt zilelor chiar în cabina mașinii pe care o cunducea. Șoferul s-a spânzurat în timp ce se afla într-o parcare din Anvers, Belgia. Deocamdată nu se cunosc cauzele pentru care tânărul a apelat la gestul extrem, însă unele guri susțin că ar fi avut o ceartă telefonică cu iubita.

Un șofer de TIR în vârstă de 30 de ani, român, s-a spânzurat în cabină, în timp ce se afla într-o parcare din Anvers, Belgia. Încă nu se știe cu exactitate ce l-a determinat pe tânărul camionagiu să își ia viața, dar se vehiculează ideea unei dispute telefonice cu iubita sa.

Descoperirea șocantă a fost făcută chiar de colegii bărbatului. Astfel, la fața locului s-au deplasat Poliția, Pompierii și Ambulanța. Din păcate medicii nu au putut decât să constate decesul bărbatului. Trupul neînsuflețit al șoferului românu a fost transportat la morgă pentru efectuarea necropsiei.

Șoferul lucra pentru o firmă din Covasna

Tânărul șofer lucra pentru o firmă de transport internațional de marfă cu sediul în Covasna. Acesta ajunsese în urmă cu câteva în Belgia, acolo unde s-a și întâlnit cu câțiva colegi români.

„Dumnezeu sa-l ierte! Îmi aduc aminte când a venit la angajare, de multe altele în ani de muncă în firmă, meseria asta are una din cele mai rele părți faptul că ești singur când te bântuie gândurile rele! Asa a pățit si Adrian, ce a fost în sufletul lui în ultima zi din viață… am avut o săptămână de dezorientare când am fost să-l recunoaștem și să recuperăm camionul. Oare cît de greu îi este familiei?!! Ce trauma pe copilași!“, a scris unul dintre colegii săi pe un grup dedicat șoferilor români de TIR din comunitatea Europeană.