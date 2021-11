Șoc în lumea politică! Și-a anunțat candidatura la alegerile din 2024

Surpriză pe scena politică! Un nume susținut de partidul AUR va candida la alegerile prezidențiale din 2024. Anunțul a fost făcut chiar de către politician în direct, la un post de știri celebru. Despre cine este vorba și ce dezvăluie despre masonerie, servicii secrete și legătura cu Moscova?

A apărut un nou candidat la funcția de președinte al României. Acesta a precizat că va candida la alegerile prezidențiale, ce vor avea loc în 2024. Politicianul a făcut această declarație la Realitatea Plus.

Călin Georgescu vrea să candideze la alegerile prezidențiale din 2024. Politicianul se visează președinte al românilor, așa că este decis să-și încerce norocul peste trei ani, atunci când suntem chemați la vot.

Călin Georgescu a atras atenția opiniei publice când a fost susținut de AUR, în trecut, pentru postul de premier, deși nu este membru al Alianței pentru Unirea Românilor. Acum, fostul secretar general al Ministerului Mediului vrea să fie președinte, dar că „poate să fie mai repede”.

Prezent la Culisele Statului Paralel, de la Realitatea Plus, Georgescu a negat speculațiile privind legăturile sale cu masoneria, cu serviciile secrete sau cu Moscova.

Fără a detalia ce a vrut să sugereze mai exact, Călin Georgescu a afirmat că „multe minuni se pot întâmpla”. În cadrul aceleași emisiuni, politicianul a fost întrebat dacă va participa la un demers de suspendare a președintelui Klaus Iohannis. Drept replică, Georgescu a spus în glumă că „e deja suspendat, ce să mai suspenzi?!”, dar a evitat un răspuns concret.

Politicianul a negat numeroasele speculații apărute pe seama sa în spațiul public.

Dacă ar ajunge președintele țării, Călin Georgescu are planuri mari. Vrea să construiască multe în România și să schimbe gândirea proastă a multora dintre noi. Acesta a precizat că își cheamă poporul la demnitate și la suveranitate.

Călin Georgescu are de gând să candideze la cea mai înaltă funcție în stat și să se inspire din dragostea de țară a vecinilor noștri. Totuși, politicianul neagă legăturile cu Moscova.

„N-am nicio relație cu Rusia, nu în mod special. Am relație cu cei mai importanți oameni din această lume. Pe de altă parte, te uiți ce este în jurul tău si constați anumite lucruri pe care nu le poți ignora, pentru că atunci este vai de țara ta. Eu mă uit la Ungaria, Polonia, Cehia. Ungaria aproape că nu are resurse, dar au dragoste de țară, un lider important și o gândire politică impecabilă, au relații peste tot în lume.

Ungaria are o relație cu Rusia pe următorii 15 ani, România nu are nici rezerve de gaz, deci ești ținta prădătorilor oricând. Am mai spus, în diplomație trebuie să te ai bine cu toți, în special cu vecinii tăi, dar tot timpul să rămân în poziție verticală,” a declarat Călin Georgescu.