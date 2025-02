Final de proces pentru Gheboasă. Trapperul și-a primit condamnarea în dosarul de deținere de droguri

Trapperul Gheboasă a aflat ce condamnare a primit în dosarul în care era acuzat de deținere de droguri, în vederea consumului. Ce a decis instanța în cazul cunoscutului interpret.

Gheboasă este unul dintre cei mai populari trapperi din România, recunoscut pentru stilul său nonconformist. Numele lui apare însă într-un dosar instrumentat de DIICOT ce vizează deținerea de droguri, în vederea consumului.

Final de drum, în instanță, pentru dosarul ce îl vizează pe Gabriel-Emil Gavriș. Gheboasă, cum este cunoscut publicului din România, a fost condamnat de Tribunalul București la plata unei amenzi penale în valoare de 4.800 de lei, echivalentul a 120 de zile de închisoare, după cum au decis magistrații, potrivit SpyNews.

În cazul în care nu va achita suma stabilită de instanță, vedeta ar putea ajunge să execute cele 120 de zile în spatele gratiilor.

Gheboasă a recunoscut că este consumator, negând cu vehemență ideea că ar fi vândut vreodată substanțe interzise.

„Vreau să știți clar că în acest caz nu este implicat niciun minor pentru că eu nu am vândut, nu vând și nu o să vând niciunui om care există pentru că nu sunt traficant. Eu sunt un simplu fost consumator. Că am fumat și eu un joint de marijuana și m-a prins, acum, ce să fac. Stăm în libertate că n-avem altceva ce să facem”, declara Gheboasă, în urmă cu aproape un an.