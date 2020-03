Smiley și Gina Pistol, separați de criză. Ce a recunoscut artistul în direct, La Măruță

Smiley și Gina Pistol sunt la autoizolare din 14 martie, mai ales că solistul tocmai se întorsese din Statele Unite ale Americii, unde, după cum se știe, criza epidemiologică era în plină desfășurare.

Smiley s-a întors de curând din Statele Unite al Americii, forțat de împrejurările situației de acolo, și nu numai, decizia fiind de a se autoizola în locuința sa, alături de doi dintre colegii săi de la Ha Ha Ha Production, anunțul fiind făcut de acesta la o zi după revenirea în țară, pe pagina sa de facebook. De atunci, aproape în fiecare zi, postează câte un clip, atât pe facebook, cât și pe celelalte rețele de socializare cu ce fac în aceste zile, de când s-au izolat. Într-un intervu acordat lui Măruță, cântărețul a povestit despre decizia sa de autoizolare dar și despre faptul că nu est împreună cu Gina, aceasta fiind tot în autoizolare, dar la ea acasă.

Smiley a recunoscut că îi este greu, departe de Gina, dar situația a impus această măsură, dar asta nu o face mai confortabilă. Gina Pistol și Smiley trăiesc o poveste de dragoste, de câțiva ani, și, de-abia de curând, au recunoscut și oficial acest lucru, de altfel cei doi au vrut să o țină departe de ochii curioșilor. Se iubesc, se sprijină necondiționat, iar fanii lor se întreabă când va avea loc marele eveniment. Mai ales că Gina, a mărturisit că își dorește să facă nuntă. Ba chiar și-a exprimat și doleanțele în ceea ce privește evenimentul!

„Eu sunt bine cum sunt măritată. Am vorbit cu el despre nuntă. Eu nu mă grăbesc, cred că doar mama. La câte ședințe foto în rochie de mireasă am avut… Când mă voi mărita, voi face o petrecere în aer liber, fiecare vine imbrăcat cum vrea. Voi face un grătar fără mici! Fac 39 de ani, dar nu am nicio problemă că sunt nemăritată la vârsta asta!’, spunea Gina Pistol în 2019.