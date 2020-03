Ce a făcut, de fapt, Smiley în timpul în care Gina Pistol se afla în Asia pentru filmările la Asia Express. Tocmai acum s-a aflat!

Toată lumea îl cunoaște pe Smiley și, la fel de bine, toată lumea a aflat, de ceva vreme, de relați sa cu Gina Pistol. În timp ce Gina se afla la Asia Express, la filmări, Smiley și-a ocupat timpul cu proiecte profitabile, din toate punctele de vedere.

Smiley și-a ocupat timpul, mare parte, cu filmările pentru ”Românii au Talent”, dar și cu noi proiecte de studio care de-abia așteaptă să le scoată pe piață. Dar a avut timp să se ”joace” puțin și pe rețele de socializare, înainte de revenirea Ginei de pe platourile de filmare de la Asia Express. De când are propria casă de casă de discuri, Smiley produce mai multe genuri muzicale, atât pentru propriii artiști, cât și pentru alte case de discuri, prin casa de producție „HaHaHa Prodution SRL”, business care a avut un profit net de 484.175 de lei.

Astfel că într-una din postările de pe Instagram, artistul apare (bineînțeles trucat), alături de câștigătorul Oscar-ului de anul acesta, Joaquin Phoenix și Rooney Mara. Postarea a stârnit amuzament, atât prin imagine, cât și prin textul scris.

”Cu Joaquin, sau Leaf Phoenix, cum ii spun apropiatii…Eu si Rooney Mara, gen. Joaquin a raspuns picant, cand la shaormerie a fost intrebat: de care-ti pun, dulce sau picant? si-a mai luat si un ayran pe care l-a baut in timp ce eu imi cautam o sticla de vin „fata in iarba”💪🏼. Mara sau Patri, cum ii spunem intre noi, a mers pe extra cheese, please. am inceput deja sa fluier🥴termin sticla asta de vin si ma bag la somn… 🥱😴”, a scris Smiley pe Instagram.