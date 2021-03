Smiley și Gina Pistol, acuzați că fac bani de pe urma fiicei lor. Detaliul observat de fani

Fiindcă era prea multă fericire în aer, câțiva fani s-au manifestat cu privire la unele postări ale cuplului Smiley și Gina Pistol, în privința fiicei lor. Oamenii au găsit că anunțul vedetelor are în spate o metodă de publicitate a unui produs.

Smiley și Gina Pistol au fost acuzați de internauți că fac bani de pe urma fiicei lor

„Suntem fericiti si emotionati! Ne dorim sa fim parinti buni si stim ca cel mai mult ne va ajuta chiar ea, fetita nostra, prin tot ce simtim pentru ea. In proiectiile noastre de familie, ea rade mereu, este sanatoasa si vesela alaturi noi. Viata ne va purta probabil pe un drum plin de tot felul de emotii si stari, unele fix ca in visele nostre, altele imprevizibile. Vrem sa putem fi pregatiti de orice, sa o aparam, sa o protejam, sa o stim bine, cel mai bine cu putinta. Am ales sa apelam pentru siguranta ei si pentru linistea noastra.

Nu depinde doar de noi intreg desenul vietii ei, insa depinde de noi ce nuante folosim pe acest drum, iar noi le alegem inca de acum pe cele mai optimiste si mai vesele!😊🙏🏻”, a notat Gina Pistol pe contul de Instagram, în urmă cu câteva ore, în descrierea unei imagini în care se află alături de Smiley.

„Așteptăm până la 18 ani să pozeze în Playboy sau faceți sesiune foto pe Instagram?”

Câțiva urmăritori s-au arătat revoltați, aceștia fiind de părere că în spatele postării ei se află, în realitate, o reclamă la banca de celule stem. „De ce în postari sa fie doar reclama,oare nu putem oferi în ziua de ceva de la noi,cuvintele noastre ,sfaturile noastre .Totul se rezuma la bani și reclame/ Așteptăm până la 18 ani să pozeze în Playboy sau faceți sesiune foto pe Instagram să mai câștigați niște bănuți cu un copil?/ Probabil ați primit kit-ul gratis, să le faceți reclamă. Câți români cu talent la sărăcie și-ar permite să dea mii de euro pe el?”, sunt părerile unora.