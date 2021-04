Smiley, gest incredibil pe străzile Capitalei. Toți oamenii au ieșit pe balcoane

Fanii lui Smiley au fost în culmea fericirii, în ultimele două zile. Ce surpriză minunată le-a făcut simpaticul jurat de la Românii au Talent celor mai înfocați admiratori ai săi. Toți oamenii au ieșit pe balcoane, spre bucuria cântărețului.

Nu este un secret pentru nimeni faptul că Smiley este unul dintre cei mai iubiți, talentați și populari artiști din România. Iubitul Ginei Pistol a știut, dintotdeauna, cum să ajungă la sufletele oamenilor.

Așa cum și-a obișnuit deja fanii cu tot felul de surprize muzicale, de când a devenit tătic lui Smiley parcă îi vine inspirația să facă gesturi din ce în ce mai plăcute și pe sufletul ascultătorilor săi. Celebrul cântăreț a reușit să-i dea pe spate pe admiratorii săi, încă o dată.

„Maine seara de la 9, 9 si ceva, FIX, vreau sa ma vad LIVE cu toti cei care au propus o data, un titlu sau o rima pentru piesa pe care o public vineri: Noi doi si noaptea. Sa fiti LIVE maine seara pe Instagram sau Facebook si sa-mi scrieti adresele voastre in comentarii. o sa aleg cativa oameni, la care merg cu masina, sa le pun noua piesa in exclusivitate si premiera. chiar de la balconul tau. maine seara dupa 9, da? THE SHOW JUST BEGAN!”, a fost mesajul pe care Smiley l-a pus pe pagina lui oficială de Facebook.