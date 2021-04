Smiley, anunț categoric despre Josephine. Când va apărea prima imagine cu chipul fetiței pe internet

Smiley și Gina Pistol sunt în culmea fericirii de când au devenit părinții lui Josephine. Cei doi sunt activi în mediul online, unde publică imagini cu fetița, însă până acum niciodată nu i-au arătat fața.

De data aceasta, Smiley a spus care este motivul pentru care nu o dezvăluie pe fiica lor în mediul online. Smiley și Gina Pistol au devenit părinți pe data de 9 martie și de atunci își țin fanii la curent cu tot ce se întâmplă nou în viața lor. Și chiar dacă au mai publicat fotografii în care apare fetița, cei doi nu doresc să îi expună și chipul.

Însă fanii i-au întrebat când va fi momentul în care părinții vor fotografii cu chipul fiicei lor, pe nume, Josephine, Smiley a dat răspunsul la întrebarea la care mulți se gândeau.

Gina Pistol a afirmat că pentru ea primele două săptămâni în rolul de mamă au fost foarte dificile și că nu își dădea seama ce anume i se întâmplă.

„Pentru mine, primele două săptămâni au fost foarte grele. Nu vreau să par mama perfectă pe Instagram, nu am de gând să fac asta și nici nu o voi face niciodată. Pur și simplu vă spun care au fost trăirile mele. Pentru mine, primele două săptămâni au fost groaznice. Nu-mi dădeam seama ce mi se întâmplă.

Tot ce citisem în cele nouă luni de sarcină, tot ce mi s-a spus la spital de către moașă, de către asistente… Am pășit în casă și am uitat tot… Dar asta nu înseamnă că tu, viitore mămică, o să treci prin ce am trecut eu. Pentru tine poate va fi mai ușor. Eu spun din punctul meu de vedere și cred că multe femei au trecut prin ce am trecut eu, dar doar puține vorbesc despre asta. Pentru mine a fost greu. Te uiți în oglindă și nu te regăsești deloc. Este dureros când plânge și nu știi ce să faci ca să îi alini suferința și să nu mai plângă așa. Toate lucrurile astea adunate m-au epuizat fizic și psihic”, a spus Gina Pistol pe Instagram.