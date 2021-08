Singurul interviu acordat de Mr. Pink. Ce a spus omul de afaceri despre Monica Gabor

Mr. Pink, celebrul iubit milionar al Monicăi Gabor, a fost mereu o persoană cât se poate de discretă cu viața sa personală, cât și profesională. Acesta a acordat un singur interviu, intermediate în Dubai chiar de fosta sa parteneră. Asiaticul nu a pomenit numele Monicăi și a vorbit doar despre începuturile sale ca om de afaceri.

Ce spune Mr. Pink despre Monica Gabor?

La acea vreme, numele lui Mr. Pink făcuse înconjurul planetei, grație băturilor sale energizante. Chinezul se afla la începutul relației cu Monica Gabor și nimeni, până atunci, nu-i cunoștea nici măcar numele real.

Misteriosul bărbat apărut în viaţa româncei s-a destăinuit, pentru prima și ultima oară, în anul 2013, în revista Arabian Business, publicaţie în care apar doar milionarii planetei, iar Moni a fost cea care s-a ocupat de promovarea acestui material.

Chinezul, pe numele lui adevărat Poe Qui Ying Wangsuo, a rupt, în sfârşit, tăcerea şi a mărturisit, printre altele, cum a reuşit să ridice un imperiu de trei miliarde de dolari. “Familia mea mi-a indus mentalitatea că indiferent de ce vrei să faci în viaţă, poţi să obţii.

Dacă îţi cumperi bomboane de şase cenţi, probabil le poţi vinde cu şapte cenţi. Aşa am debutat în afaceri. Nu am obţinut o mulţime de bani, dar am învăţat elementele de bază”, spunea “Mr. Pink”, care povestea, printre altele, că le dădea colegilor, contra cost, bomboane și pixuri.

Milionar din timpul facultății

Mr. Pink nu a ascuns faptul că în timpul facultății devenise una dintre cele mai bogate persoane din țara sa, făcând bani din cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare, la Beijing, după ce profiturile le-a investit în alte domenii. La 33 de ani, chinezul era în anul 2013 în fruntea unui imperiu de 3 miliarde de dolari.

“Sfatul meu este că nu contează cât succes ai, de unde vii, ce culoare ai. Nu trebuie să te gândeşti doar la tine, ci şi la acei oameni din jurul tău, de ce au nevoie pentru a fi fericiţi şi vei reuşi. E important să ai o idee unică, o foaie de parcurs mare şi o viziune clară, să iei măsuri ferme zi de zi, în conformitate cu ţelurile tale. Trebuie să te înconjori şi de o echipă pe care să te poţi baza, în orice moment, deoarece toată lumea are o abilitate diferită, şi cu o bună executare, imposibilul poate fi atins. În cele din urmă, e important să fii mereu sincer, recunoscător şi umil şi nu uita niciodată să dai înapoi ce ai primit, şi mă refer aici la actele de caritate”, spunea “Mr. Pink”.

Afectat de pandemie

“Mr. Pink” a investit în băuturile energizante peste 100 de milioane de dolari. Deși la acea vreme era convins că indiferent de ceea ce se întâmplă în economia mondială, industria băuturilor nu va fi afectată, afacerile chinezului au avut și ele de suferit, în perioada pandemiei, când cifrele sale de afaceri au înregistrat scăderi foarte mari.,