Ramona Gabor, dezvăluiri uimitoare din Dubai. Ce au făcut Monica și Mr Pink

Ramona Gabor și sora sa, Monica Gabor, duc o viață de huzur în Dubai. Amândouă au afaceri de succes, și totul funcționează din plin. Ramona Gabor a ajuns să ia lecții de management de la soțul Monicăi, Mr.Pink. După cum se vede este o elevă silitoare, din moment ce afacerile îi merg strună.

Prin 2018, după ce s-a stabilit în Dubai, tânăra Ramona Gabor a simțit nevoia de a face ceva, nu de alta dar să nu se plictisească. Și-a făcut un plan de bătaie, dar nu singură, ci cu ajutorul soțului Monicăi Gabor, Mr. Pink. Ca o elevă silitoare, tânăra Ramona Gabor a luat lecții de afaceri de la experimentatul său cumnat, și anul acesta, în septembrie a pornit afacerea.

Afacerea, nu una cu prețuri accesibile pentru orice buzunar, se bazează pe vânzarea de parfumuri. Ramona Gabor și-a deschis o linie de parfumuri scumpe, vândute cu 150 de euro bucata, iar lucrurile par a merge pe un trend ascendent din punct de vedere financiar.

Brandul său, în cele două luni de când a ieșit pe piață, se pare că a avut succes. Vânzările cresc, într-o perioadă în care economiile știm deja cum sunt, ceea ce este îmbucurător pentru tânăra antreprenoare. Se pare călecțiile oferite, gratis, de cumnatul Mr.Pink i-au prins bine. Ramona este mândră de ceea ce a realizat cu business-ul deschis, și recunoaște faptul că a fost ajutată de Monica și Mr. Pink, declarând celor de la Ciao că:

”Nu am alți parteneri, sunt absolut 100% singură în acest business. (…) și sora mea, Monica, mă ajută foarte mult cu tot felul de lucruri. Știe că nu am timp să pun la punct fiecare detaliu. Așa că ea este cea care mă ajută cu tot felul de texte, mesaje, instagram, social media, cu orice poate și mă bucur foarte mult că am sprijinul ei, iar soțul ei, Mr. Pink, este mereu lângă mine, cu orice sfat cu privire la finanțe. Pot zice că el este și mentorul meu în afaceri și chiar sper să fie o afacere de succes.”