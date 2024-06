Singura persoană din lume cu două zile de naștere pe an e Regele Charles. Cum e posibil

Fără îndoială toată lumea știe cine este astăzi Regele Charles, precum și poveștile sale de-a lungul timpului. Dar sunt puțini cei care știu că este singura persoană din lume cu două zile de naștere pe an. Află cum este posibil!

Regele Charles, singura persoană din lume cu două zile de naștere pe an

Pe vremea Casei Regale a României, Regii își serbau ziua de naștere, la data oficială, precum și pe 10 Mai, când se serba Ziua Regalității, sau Ziua Regelui.

În aceeași situație este și actualul suveran al Marii Britanii, Regele Charles, care este, de fapt, singura persoană din lume cu două zile de naștere pe an. În acest an, parada de ziua de naștere a Regelui Charles are loc sâmbătă, 15 iunie, și va cuprinde o demonstrație spectaculoasă prin centrul Londrei.

Ziua de naștere reală a monarhului este abia pe 14 noiembrie, așa că de ce își sărbătorește Charles ziua specială de două ori?

Sărbătorile oficiale pentru a marca ziua de naștere a suveranilor au avut loc adesea în altă zi decât ziua lor de naștere reală, în special atunci când ziua nu a căzut într-o zi de vară.

Regele Edward al VII-lea s-a născut la 9 noiembrie, dar ziua sa oficială de naștere a fost marcată pe tot parcursul domniei sale în mai sau iunie, când existau mai multe șanse de vreme bună pentru parada aniversară, cunoscută și sub numele de Trooping the Colour, un moment ce marchează ziua oficială de naștere a monarhului de peste 260 de ani.

Pe 15 iunie a.c., va fi a doua apariție a Regelui Charles la acest eveniment în calitate de rege. Este momentul în care, în mod tradițional, peste 1.400 de soldați vor defila, alături de 200 de cai și 400 de muzicieni care vor lua parte la această demonstrație de precizie militară, cavalerie și fanfară.

Trooping the Colour va avea loc pe 15 iunie

Parada pornește de la Palatul Buckingham și coboară pe The Mall până la Horse Guards Parade, și se încheie cu un zbor al Royal Air Force. În mod similar, ziua de naștere a regretatei regine Elisabeta a II-a a fost 21 aprilie, dar ea a sărbătorit-o întotdeauna oficial într-o sâmbătă din iunie.

În acest an, pe fondul tratamentului de cancer pe care Regele Charles îl urmează, acesta va călători cu trăsura împreună cu regina pentru a trece în revistă soldații la paradă. În timpul ceremoniei, care va avea loc la Horse Guards Parade din Whitehall, se așteaptă ca regele să treacă în revistă gardienii și ofițerii de la o trăsură Ascot Landau împreună cu regina.

Schimbarea față de ceremonia de anul trecut, în care Regele Charles a inspectat trupele călare, reflectă informările anterioare de la Palatul Buckingham, în care s-a subliniat că fiecare angajament al regelui va fi revizuit și că se vor face adaptări atunci când medicii vor recomanda acest lucru.