Mutarea finală făcută de Regele Charles cu privire la Prinţul Harry şi Meghan Markle. Ducii de Sussex sperau la un mare succes, pe Netflix

După ce Meghan Markle a stârnit multe controverse odată cu anunţarea emisiunii sale culinare de pe Netflix, iată că Regele Charles face mutarea finală cu privire la Ducii de Sussex.

Regele Charles îi face concurenţă lui Meghan Markle

Meghan Markle, Ducesa de Sussex, își extinde prezența în industria divertismentului cu o nouă serie de lifestyle intitulată „With Love, Meghan”, produsă în colaborare cu Netflix. Programul anunţat în urmă cu doar câteva săptămâni în urma îmbină sfaturi practice cu conversații sincere alături de prieteni apropiați, oferind spectatorilor o perspectivă autentică asupra vieții și pasiunilor sale.

Deşi lansarea era programată pentru 15 ianuarie 2025, incendiile din Los Angeles au făcut-o pe Meghan să amâne premiera până pe 4 martie. Ceea ce este interesant este valul de controverse stârnit de trailer-ul emisiunii, care explorează gastronomia, wellness-ul, sănătatea şi diferite trucuri. Mulţi cred că această nouă faţă a soţiei Prinţului Harry nu o prinde deloc, fiind acuzată că ar face orice pentru bani.

Acum, Regele Charles le face concurenţă Prinţului Harry şi lui Meghan Markle cu un documentar special pe Amazon Prime, platforma de care Netflix se teme de ceva timp. Programul va prezenta filosofia monarhului britanic despre interconexiunea dintre natură, oameni și mediul construit, concept prezentat în cartea sa din 2010, „Harmony: A New Way of Looking At Our World”.

„Regele abia așteaptă să vadă cum conceptul Harmony poate fi comunicat unui public nou și internațional, folosind unele dintre cele mai bune talente creative din TV. Este uimitor, cu adevărat, ce a fost pus în practică de la publicarea cărții originale acum 15 ani și câte dintre acele idei pioniere au fost adoptate în diferite moduri”, a explicat o sursă din Palat pentru cei de la The Times.

Când va fi gata documentarul Regelui?

Dacă Meghan Markle şi Prinţul Harry vor avea premiera emisiunii de pe Netflix în martie 2025, documentarul realizat de Regele Charles va putea fi vizionat abia la finalul anului sau chiar la începutul lui 2026. Odată cu filmarea acestui proiect, tatăl lui Harry demonstrează deschiderea să către noi platforme media și dorința de a-și împărtăși viziunea cu un public larg.

Cât despre Ducii de Sussex, aceştia nu sunt la prima astfel de experienţă. În urmă cu trei ani, cei doi au lansat pe Netflix un documentar în șase părți, „Harry & Meghan”, care a prezentat viața lor în California după ce au renunțat la rolurile de membri seniori ai familiei regale. Documentarul a stârnit, la vremea respectivă, multe controverse, mai ales ca cei mai importanţi oameni din jurul monarhului au fost puşi într-o lumină proastă.

„Poate exista tentația sau dorința de a te căsători cu cineva care se potrivește tiparului, în loc de cineva cu care poate ești destinat să fii. Diferența dintre a lua decizii cu capul său cu inima. Mama mea cu siguranță a luat majoritatea deciziilor ei, dacă nu pe toate, din inimă. Și eu sunt fiul mamei mele”, spunea atunci Prinţul Harry.

