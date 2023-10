Simți miros de canalizare în baie? Ce trebuie să faci urgent

Nu de puține ori ne-am trezit cu un miros urât și greu în baie, iar dacă te întrebi de unde, este clar, de la canalizare. Cu siguranță că te întrebi ce faci dacă simți miros de canalizare în baie? În cele ce urmează îți spunem noi ce trebuie să faci urgent.

Motivele pentru care simți miros de canalizare în baie

Ne împrospătăm băile folosind lumânări, difuzoare, odorizante de aer, ceară topită și prize de perete.

Ne plac aromele de citrice, vanilie, lenjerie proaspătă și scorțișoară, dar un miros pe care nu ne place să îl găsim în baia noastră este mirosul acru de canalizare.

Cu toate acestea, mirosul de canalizare se poate strecura în baia noastră în ciuda odorizantelor pe care le pulverizăm.

Care sunt cauzele acestui miros? Din fericire, avem răspunsul, iar mirosul poate dispărea cu câteva soluții rapide și simple.

Dacă simți miros de canalizare, scurgerea chiuvetei acumulează mizerie

Este posibil să observați o mică gaură în lateralele chiuvetei. Aceasta este deversorul chiuvetei și are două scopuri.

În primul rând, acționează ca o scurgere de siguranță în cazul în care chiuveta dvs. se revarsă și, în al doilea rând, permite aerului să iasă în scurgere, favorizând fluxul de apă.

Uneori, se pot acumula gunoaie și resturi în deversor. Dacă nu îl curățați în mod regulat, aceste impurități pot începe să miroasă a canalizare.

Pentru a combate mirosurile din chiuvetă, turnați în ea soluția de curățare a scurgerii. Poate fi nevoie de câteva încercări, dar mirosul ar trebui să se disipeze după o curățare corespunzătoare.

Evaporarea ”trapei P” este defectuoasă

Chiuveta are o componentă de țeavă cunoscută sub numele de ”P-Trap”, în formă de ”U” și care se găsește de obicei sub chiuvetă. Atunci când tragi apa la toaletă, folosești chiuveta sau golești cada, o mică cantitate de apă rămâne în această țeavă.

Această apă acționează ca o barieră între gazele de canalizare și atmosfera din baie, iar dcă apa din țeavă se evaporă, această barieră dispare. Ca urmare, acel miros neplăcut de canalizare scapă în baia ta.

Dacă simți miros de canalizare în baie, încearcă să torni un litru de apă în fiecare scurgere. Dacă evaporarea apei din țeavă este cauza acestui miros, mirosul ar trebui să dispară.

Ai probleme cu conductele de aerisire dacă simți miros de canalizare

Țeava de aerisire din toaletă trimite mirosurile neplăcute în afara băii printr-o gură de aerisire în afara casei, menținând camera fără mirosuri.

Cu toate acestea, dacă un instalator montează sau taie incorect țeava de aerisire, aceste mirosuri pot intra în casă. Dacă mirosul vine din pereți, este probabil o problemă la conducta de aerisire și va trebui să apelaezi la un alt specialist pentru a o repara.

Dacă simți miros de canalizare în baie, este clar că va trebui să apelezi la un specialist să te scape de miros. Contactează rapid un instalator pentru a te scăpa de probleme cât mai repede.

Ce trebuie să faci urgent dacă simți miros de canalizare în baie

Dacă observi mirosuri care ies din scurgere, există câteva lucruri pe care le poți încerca acasă înainte de a apela la un instalator. Toarnă o găleată cu apă în toaletă pentru a umple apa din sifon.

După ce ai umplut sifonul, poți ajuta la eliminarea mirosului turnând 1/2 cană de bicarbonat de sodiu în scurgere și apoi urmând cu 1/2 cană de oțet alb. Amestecul va începe să acționeze imediat ce ajunge în scurgere, așa că ai grijă să nu torni prea repede.

Odată ce efervescența se oprește, după aproximativ cinci minute, toarnă apă foarte fierbinte în scurgere pentru a ajuta la eliminarea mirosului.

De asemenea, ai putea lua în considerare achiziționarea unei noi toalete cu un sistem de spălare eficient dacă această problemă se întâmplă frecvent, pentru a evita să ai aceeași problemă din nou pe viitor. Instalatorul îți va putea oferi sfaturi cu privire la cel mai bun mod de acțiune.

Dacă baia nu are o ventilație adecvată prin intermediul ferestrelor sau al unui ventilator de evacuare, aceasta ar putea duce la acumularea de umiditate, care cauzează probleme de mucegai și mucegai.

Cum să menții o ventilație eficientă în baie dacă simți miros de canalizare

Asigură-te că baia are o bună ventilație prin instalarea unui ventilator de evacuare, acestea pot fi foarte eficiente pentru a elimina rapid aerul cald și umiditatea. Ia legătura cu un electrician pentru a instala unul în baie.

Concluzie

NImănui nu-i place să aibă mirosuri grele în casă, cu atât mai mult în baie. Așa că, înc azul în care simți miros de canalizare în baie, este clar că va trebui să intervii imediat, fie singur, fie apelând la un instalator specializat. Așa că, nu mai sta pe gânduri, treci la treabă.