Simonei Halep i s-a făcut rău în timpul partidei cu Varvara Gracheva. Ce se întâmplă cu ea

Simonei Halep i s-a făcut rău în timpul meciului disputat contra Varvarei Gracheva. A fost chemat de urgență medicul. Ce întâmplă cu jucătoarea de tenis româncă.

Simonei Halep i s-a făcut rău în timpul partidei cu Varvara Gracheva. A fost chemat de urgență medicul, deoarece a acuzat dureri de cap și amențeli. Sportiva a stat numai cu mâinile la cap din cauza durerilor resimțite, care nu-i dădeau pace. Meciul a fost întrerupt.

Simona Halep (30 de ani, 18 WTA) juca în „optimile” turneului Transylvania Open cu rusoaica Varvara Gracheva (21 de ani, 81 WTA), atunci când i s-a făcut brusc rău.

Tot azi, Emma Răducanu a trecut de Ana Bogdan, 6-3, 6-4, iar Mona Barthel a învins-o pe Marta Kostyuk în primul meci al zilei, de la ora 12:00. De menționat este că duelul Alison Van Uytvanck – Anett Kontaveit este ultimul programat. În sferturi, Emma Răducanu o să joace împotriva Martei Kostyuk (55 WTA).

Amintim că la finalul victoriei din primul tur, Simona Halep a vorbit și despre Emma Răducanu (18 ani, 23 WTA), cea care a insistat să vorbească în limba română după succesul cu Polona Hercog (30 de ani, 123 WTA), 4-6, 7-5, 6-1.

„Am fost surprinsă de Emma . Am auzit că nu vorbește română, dar a făcut-o destul de bine. A fost plăcut pentru toți românii să vorbească româna, chiar dacă ea nu locuiește aici. Este un sentiment plăcut”, a spus Simona, conform digisport.ro.

După victorie, Emma Răducanu a spus:

”Astăzi o să vorbesc în engleză că e mai ușor puțin, sunt obosită. A fost foarte bine să joc împotriva unei românce. A fost plăcut să joc în fața voluntarilor aflați în tribune, care au făcut posibil acest turneu. A fost plăcut să joc un meci cu zgomot din tribune, împotriva Anei, care este un adversar foarte bun.

Mi-a luat ceva timp să mă adaptez, știu că încă sunt într-un proces, nu mi-am atins încă potențialul maximum. Cred că meciul cu Sara Sorribes Tormo de la US Open a fost unul dintre cele mai bune ale mele. Am fost foarte concentrată, atunci am înțeles că eu chiar aș putea câștiga.

Jucam un tenis foarte bun, mă bucuram de acel moment, m-am simțit foarte bine acolo, a fost o experiență extraordinară”, a spus Emma Răducanu, după meciul cu Ana Bogdan.