Spectatori-surpriză pentru Simona Halep. Cine a urmărit-o din tribune la meciul din primul tur

Spectatori-surpriză pentru Simona Halep. Dubla campioană de Grand Slam a debutat cu o victorie categorică la Transylvania Open. Ea a învins-o, miercuri, pe conaționala Gabriela Ruse, scor 6-1,6-2. Deși turneul de la Cluj se desfășoară fără public, din cauza restricțiilor impuse de pandemie, în tribune există un număr redus de spectatori. Aceștia fac parte din rândul ziariștilor, oficialilor, staff-ului fiecărei jucătoare și chiar al sportivelor. Așa se face că Simona Halep a beneficiat de doi spectatori de marcă la partida câștigată miercuri.

Simona Halep a învins-o în primul tur la Transylvania Open pe Gabriela Ruse. Fostul lider mondial s-a impus categoric, scor 6-1, 6-2. Halep și-a manifestat dezamăgirea că turneul se desfășoară fără prezența publicului din cauza restricțiilor impuse de pandemie. Totuși, în tribunele Sălii Polivalente din Cluj se află, la fiecare partidă, un număr redus de spectatori. Aceștia fac parte, în general, din rândul jurnaliștilor, oficialilor, staff-ului fiecărei sportive participante, dar chiar și al jucătoarelor în sine.

Așa se face că Simona Halep a fost privită cu interes de doi spectatori de marcă: Emma Răducanu și tatăl ei, Ian. Aceștia au urmărit cum Simona a spulberat-o pe Gabriela Ruse în doar două seturi „scurte”. Ei au fost surprinși într-o imagine postată pe contul oficial de Twitter al competiției. De altfel, e una dintre rarele dăți în care Emma este însoțită la un turneu de tatăl ei. Faptul că este originar din România a contat, mai mult ca sigur, în deplasarea acestuia alături de fiica sa, la turneul desfășurat în țara sa natală.

Simona Halep a beneficiat, prin urmare, de atenția Emmei Răducanu și a tatălui acesteia, aflați în tribunele Sălii Polivalente din Cluj. Chiar câștigătoarea de la US Open a mărturisit, după propriul meci din primul tur, că părintele său nu călătorește niciodată în străinătate. De altfel, părinții Emmei nu au fost prezenți nici la triumful acesteia la Grand Slamul american din septembrie.

Nu l-am putut găsi cu privirea pe tatăl meu în tribune. E frumos să îl am alături la un turneu. El nu călătorește niciodată în străinătate să mă vadă jucând. A fost plăcut să știu că mă urmărește jucând și a fost foarte frumos să am sprijinul de care am avut parte, a însemnat mult pentru mine să joc în țara de proveniență a tatălui meu,” a spus Emma Răducanu la Cluj, după meciul câștigat cu Polona Hercog., conform sport.ro .

Ion Răducanu, tatăl Emmei, a plecat cu ani buni în urmă în Canada, unde a lucrat în domeniul finanțelor. După căsătoria cu Rene, de origine chineză, cei doi au decis să se mute în Marea Britanie, pe când Emma avea doar 2 ani. Între timp, tatăl sportive și-a schimbat numele din Ion în Ian, acum lucrând în același domeniu și în Anglia.

Emma Raducanu watching Simona vs Gabi together with her father 👀#TO2021 pic.twitter.com/NNYdWERKoO

— Transylvania Open (@TransylvaniaOpn) October 27, 2021