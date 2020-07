Simona Sensual s-a căsătorit în secret? Gestul care a dat-o de gol

Simona Suhoi, cunoscută în showbiz ca Simona Sensual, a dat un interviu unei emisiuni TV. În urma acestuia mulți dintre cei ce au urmărit emisiunea s-au întrebat dacă aceasta s-a căsătorit în secret.

Unii dintre telespectatori cred că aceasta s-ar fi dat singur de gol. Prin declarațiile pe care le-a făcut, Simona Sensual a stârnit numeroase controverse. Aceasta a dat de înțeles că ar fi îmbrăcat în mare secret rochia de mireasă. Simona a evitat să ofere un răspuns după ce a fost întrebată dacă este sau nu măritată.

“Toate lucrurile în viața mea sunt exact cum trebuie să fie, nu mai mult, nu mai puțin. Sunt exact așa cum vrea să fie de sus! Eu am avut relații cu logodnă, am avut relații lungi. Eu am avut logodnici, ceea ce zic eu că e ok. (…) Cu siguranță e cel mai important lucru să te măriți”, a declarat Simona Suhoi la o emisiune de la Antena Stars.