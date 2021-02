Simona Hapciuc, furioasă după eliminarea de la Survivor România. Cine trebuia să iasă, de fapt, în locul ei

Duminică, 21 februarie, Simona Hapciuc de la Faimoși a fost eliminată de la Survivor România, în urma voturilor celor de acasă. Frumoasa șatenă a fost furioasă după ce a fost eliminată din jungla dominicană. Cine trebuia să iasă, de fapt, în locul ei. Declarațiile ei spun totul.

Ziua și scandalul pentru concurenții de la Survivor România. Duminică 21 februarie, Simona Hapciuc de la Faimoși a părăsit Survivor, după votul publicului. Vedeta a fost furioasă pentru că a fost eliminată din cadrul competiției care are loc în Republica Dominicană. Sportiva a declarat la emisiunea lui Teo Trandafir de la Kanal D că i se pare o nedreptate faptul că a părăsit competiția. Mai mult de atât, Faimoasa a mărturisit că, în opinia ei, Jador și Culiță Sterp ar fi trebuit să iasă în locul ei.

„Din echipa mea consider că ar fi fost alte patru persoane care ar fi trebuit să iasă inaintea mea. Erau Majda, Culiță, Roxana Nemeș și Jador. Consider că am fost mai bună ca Jador pe traseu. Dar Survivor nu e doar un joc sportiv, e și un joc de strategii. Când am venit aici, nu am vrut să intru în strategii, în grupulețe și am avut de pierdut, am fost o persoană cu coloană vertebrală, am spus ce am avut de spus și asta mi-a adus antipatii din partea celorlalți”, a declarat Simona Hapciuc la Kanal D.