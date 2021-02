Simona Halep, veste de ultimă oră din Australia. În ce stare se află jucătoarea

Simona Halep a făcut primele declarații după ce s-a accidentat la spate. Sportiva a spus că a făcut un nou tratament și că se simte bine. În același timp, sportiva a declarat că nu este nimic periculos și că s-a obișnuit cu durerile.

„Mi-a fost puțin greu din cauza aerului condiționat, am simțit dureri în zona lombra, iar mușchiul a fost puțin blocat. Am urmat însă un tratament și mă simt mai bine acum. Nu este nimic periculos, m-am obișnuit cu durerile. Am avut aceeași durere și anul trecut la Roland Garros, când era frig afara. Nu sunt foarte îngrijorată”, a spus Simona Halep la conferința de presă, potrivit spotmedia.