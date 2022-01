Simona Halep spulberă tot la Australian Open. Fostul lider mondial pare determinată să recupereze terenul pierdut anul trecut, din cauza accidentărilor. Actualul număr 15 WTA și-a propus pentru 2022 reintrarea în Top 10 WTA. Dar Simona Halep e încă dornică de victorii, după cum arată și modul în care își „execută” adversarele în noul sezon. Deja, ea a ajuns la cea de-a 7-a victorie consecutivă pe pământ australian.

Simona Halep spulberă tot la Australian Open. Pentru fostul lider mondial, problemele din 2021 par doar un vis urât tot mai îndepărtat. Jucătoarea din Constanța pre determinată să recupereze terenul pierdut în sezonul trecut din cauza accidentărilor.

Simona Halep (30 de ani, 15 WTA) a învins-o, joi, pe brazilianca Beatriz Haddad Maia (25 de ani, 83 WTA), scor 6-2, 6-0. Soția lui Toni Iuruc s-a calificat, astfel, în turul 3 la Australian Open. Acolo o va întâlni pe Danka Kovinic (27 de ani, 98 WTA), din Muntenegru. Aceasta a eliminat-o, tot joi, pe Emma Răducanu, scor 4-6, 6-4, 3-6. Prin urmare, un prim meci direct între Halep și Răducanu nu va avea loc nici de această dată.

Simona Halep a ajuns la cea de-a 7-a victorie consecutivă pe pământ australian de la startul sezonului. Ea a triumfat la Melbourne Summer Set 1, impunându-se în cele 5 partide ale turneului. Iar acum este la cea de-a doua reușită în prima competiție de Grand Slam a sezonului. Ea și-a adjudecat deja un cec de 180.000 de dolari australieni, aproximativ 115.000 de euro.

Simona Halep a făcut o dezvăluire neașteptată la finalul partidei contra braziliencei Beatriz Haddad Maia. Ea a mărturisit, cu umor, că secretul rezultatelor sale bune stă în meniul neschimbat pe care îl are de la sosirea în Australia.

„Secretul? Am mâncat aceeași mâncare de când am venit aici. Am mâncat ouă, șuncă și cașcaval. Nu am schimbat mult regimul. A fost greu să aștept toată ziua și să aștept meciul de dinainte. M-am motivat să fiu concentrată și să joc bine. Haddad Maia nu a jucat rău, dar eu am fost foarte agresivă și am câștigat.

Mă simt foarte bine că joc. Am 30 de ani, sunt mai relaxată. Anul trecut nu a fost ușor. Nu am jucat 3-4 luni, dar am revenit mai puternică. Sunt gata să muncesc mai mult și să fac meciuri bune”, a declarat Simona Halep la interviul de la finalul partidei, conform gsp.ro.