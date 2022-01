Solistul trupei Pindu, dezvăluiri despre Simona Halep. I-a cântat la nunta cu Toni Iuruc EXCLUSIV

Cum o încurajează membrii trupei „Pindu” pe Simona Halep, la nunta căreia au cântat chiar toamna trecută? „Simt că Simona Halep va face un turneu aparte la Australian Open, în acest an”, spune Gigi Sima, solistul vocal al formației.

Membrii trupei „Pindu”, singura formație de cântece armânești din România, ar putea face parte oricând din clubul select al celor mai înfocați suporteri ai tenismenei Simona Halep, dacă s-ar inventa așa ceva. Cei șase bărbați în toată firea stau cu sufletul la gură ori de câte ori joacă preferata lor, și ea aromâncă, indiferent de ora sau de ziua la care se dispute partida.

El spune că cei șase „Pindu” sunt pătimași, asemenea oricărui suporter, dar că nu există încurajări specifice pentru Simona.

El crede însă că la fel de important ca încurajarea Simonei Halep este să nu ne grăbim să ne supărăm pe ea.

„Sigur, nu mă voi ascunde după degete și am să vă spun că Simona are și zile proaste. Într-un fel e ca Rapidul, care poate prinde zile de excepție și spulbera pe oricine, dar și zile de uitat, în care nu poți înțelege în ruptul capului cum au putut lua bătaie. Însă e mereu campioana noastră și ca atare nu avem voie să ne supărăm pe ea”, adaugă același Gigi Sima.

Mai mult, după ce a urmărit cu atenție evoluțiile lui Halep din acest debut de an, Sima spune că are un presentiment special pentru Australian Open:

„Nu știu de ce, dar tare mi-ar plăcea să vină acasă cu cel de-al treilea trofeu de Mare Slem. Îi va fi foarte greu, dar eu cred că a venit vremea unui nou succes al carierei Simonei Halep. Iar dacă se va întâmpla asta vom face o petrecere ca-n povești, promitem!”.

Simona Halep a debutat marți cu dreptul în actuala ediție a primului mare turneu de tenis de câmp al sezonului, cel de la Melbourne, învingând-o pe poloneza Magdalena Frech, pe care a învins-o cu 6-4, 6-3.

În altă ordine de idei, deși a făcut referire la una dintre cele mai vechi formații bucureștene de fotbal, Sima și colegii săi de trupă nu sunt suporteri ai formației giuleștene. Sunt microbiști, și asta de mult timp, tenisul de câmp impunându-se în preferințele lor o dată cu apariția performanțelor Simonei Halep. Iar Gigi Sima este foarte sincer pe tema delicată a echipei de fotbal preferată:

„Sigur că stând în Constanța, la cinci minute de baza celor de la Viitorul, suntem fani ai Farului, echipa regiunii. Dar în tinerețea noastră am fost steliști. Ca atare, am avut de luat o decizie grea, între a simpatiza cu trupa lui Gigi Becali sau cea a lui Gică Hagi. În cele din urmă, trupa lui Gică Hagi are un pic de prioritate, ca să mai și glumim!”.