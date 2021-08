Simona Halep și Sorana Cîrstea își încearcă norocul și în SUA. Când evoluează cele două jucătoare române

Simona Halep și Sorana Cîrstea își încearcă norocul și în SUA. Ele vor fi singurele jucătoare din România prezente la turneul din Cincinnati, ce începe luni, 16 august. Halep și Cîrstea par a fi ajuns la sentimente mai bune una față de cealaltă și s-au antrenat împreună înaintea competiției de prefațează US Open.

Simona Halep și Sorana Cîrstea își încearcă norocul și în SUA. Cele două jucătoare au fost eliminate în turul 2 la turneul de la Montreal, desfășurat săptămâna trecută. Halep a revenit în circuit după 3 luni de pauză cauzată de accidentarea la gambă. Ea a fost învinsă, însă, de americana Danielle Collins, în 3 seturi, dar s-a declarat mulțumită de nivelul de joc avut la reîntoarcerea în turneele oficiale. Ea mai coborât, însă, încă un loc în ierarhia WTA, ajungând pe locul 14.

A fost un meci special după câteva luni de pauză forțată din cauza accidentării. Am jucat foarte bine și sunt foarte mulțumită cu tot ceea ce s-a întâmplat (n.r. pe teren), nu mă așteptam să fiu la nivelul acesta. Sunt din ce în ce mai bine (n.r. – din punct de vedere fizic) și am senzații pozitive despre cum am jucat astăzi. Am jucat trei ore la un nivel foarte înalt cu cineva care în ultima vreme a câştigat meciuri şi turnee”, a declarat Simona Halep, după partida cu Collins