Emma Răducanu a repetat scena de la Wimbledon. Ce s-a întâmplat cu jucătoarea engleză cu origini române

Emma Răducanu a repetat scena de la Wimbledon. Jucătoarea de 18 ani cu origini române a devenit un adevărat star după prestația din acest an, în turneul de Grand Slam. Era o ilustră necunoscută până atunci și ocupa locul 338 WTA. Dar parcursul de pe iarba londoneză a adus-o în prim-planul tenisului mondial. A ajuns până în optimile competiției, trecând inclusiv de Sorana Cîrstea în turul 3. Însă, în optimi, Răducanu a acuzat probleme de respirație și a fost nevoită să abandoneze la corul 4-6, 0-3 în favoarea Aljei Tomljanovic.

Îmi pare rău că meciul s-a încheiat așa cum s-a întâmplat. Jucam cel mai bun tenis din viața mea în fața unui public uimitor și cred că întreaga experiență m-a ajuns din urmă.

La finalul primului set, după câteva raliuri foarte intense, am început să respir cu dificultate și să mă simt amețită. Echipa medicală m-a sfătuit să nu continui și deși am simțit că este cel mai dificil lucru de făcut, nu am fost suficient de bine pentru a continua”, a scris Emma Răducanu pe rețelele de socializare, la o zi după abandon.