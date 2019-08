Simona Halep și-a aflat adversara de la Cincinnati. Cu cine joacă în turul 2

Simona Halep și-a aflat adversara de la Cincinnati. Constănțeanca va juca, miercuri, 14 august 2019, împotriva rusoaicei Ekaterina Alexandrova, care a trecut în primul tur de Carla Suarez Navaro, scor 6-4, 6-1. Halep și Alexandrova se vor întâlni în premieră în circuitul WTA.

Simona Halep – Ekaterina Alexandrova, în turul 2 la Cincinnati

Simona Halep (locul 4 WTA) – Ekaterina Alexandrova (locul 43 WTA) este duelul din turul 2 al turneului de la Cincinnati. Partida se va disputa miercuri, 14 august 2019, de la o oră care va fi stabilită ulterior. Sportiva din România vine după accidentarea suferită în sferturile de finală de la Rogers Cup, când a fost nevoită să abandoneze meciul, dar pare că s-a recuperat complet și speră să nnu recidiveze.

„Sunt foarte încrezătoare că voi juca. Nu cred că durerea pe care o am o să mă determine să renunţ la un turneu în totalitate. Mă simt destul de ok acum, am făcut tratament câteva zile. Astăzi o să încerc să joc, nu am jucat deloc de când am terminat jocul la Toronto. Sunt încrezătoare că o să pot să gestionez această durere”, a declarat Halep.

Constănțeanca este favorită la casele de pariuri în confruntarea cu sportiva din Rusia. Simona a primit din partea bookmakerilor cota 1,30 pentru o victorie, în timp ce adversara sa a fost cotată cu 3,40. Simona Halep are cotă 1,75 că va câștiga primul punct din meci, în timp ce Alexandrova are 2,00. De asemenea, Halep este cotată cu 1,36 să câștige primul set, iar rusoaica are 2,95. În ceea ce privește numărut total de game-uri din meci, 2,08 este cota pentru peste 21,5. Pariul pe scoruri la seturi are cotă 1,83 pentru 2-0 victorie Halep și 3,90 pentru victorie cu 2-1. De partea cealaltă, Alexandrova are 6,00 pentru 2-0 și 6,00 pentru 2-1.

Simona Halep a câștigat în 2019 al doilea trofeu de Grand Slam din carieră (Wimbledon, împotriva Serenei Williams). Halep a strâns din tenis peste 33 de milioane de dolari.