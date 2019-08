Pericolele care o pândesc pe Simona Halep la Cincinnati. Ce cred americanii despre accidentările sale

Simona Halep își revine după accidentarea suferită la Rogers Cup și este tot mai sigură că va juca și la Cincinnati. Jurnaliștii americani se întreabă dacă 2019 va fi anul Simonei. Nu ar fi exclus, dar Simona trebuie să evite pe viitor alte accidentări pentru a redeveni numărul 1 mondial.

Simona Halep la Cincinnati. Sportiva și-a revenit după accidentare și aproape sigur va juca în turul 2

De-a lungul carierei, Simona Halep a jucat 3 finale la Cincinnati, în 2015, 2017 și 2018, iar specialiștii site-ului WTA se așteaptă ca românca să aibă un parcurs bun și în acest an. Aceștia chiar se întreabă dacă 2019 va fi anul Simonei și prevăd un meci în optimile de finală între numărul 4 WTA și Madison Keys, pentru ca ulterior să o întâlnească pe Kiki Bertens în sferturi.

Americanii sunt însă conștienți că sportiva din Constanța s-a deplasat în SUA după accidentarea suferită la Rogers Cup și că aceasta ar putea abandona în cazul în care nu simte că este refăcută complet sau dacă accidentarea va recidiva.

„Este o problemă în derulare, cu care Halep a avut de-a face în mare parte din cariera sa. Ar trebui să aibă timp să se refacă pentru primul ei meci împotriva Carlei Suarez Navarro sau a Ekaterinei Alexandrova”, notează site-ul WTA.

Zilele trecute, Simona a postat pe Instagram două fotografii cu piciorul accidentat și a anunțat că se află sub tratament. Sportiva anunță că acum se simte mult mai bine și este aproape sigură că va juca la Cincinnati.

„Sunt foarte încrezătoare că voi juca. Nu cred că durerea pe care o am o să mă determine să renunţ la un turneu în totalitate. Mă simt destul de ok acum, am făcut tratament câteva zile. Astăzi o să încerc să joc, nu am jucat deloc de când am terminat jocul la Toronto. Sunt încrezătoare că o să pot să gestionez această durere”, a declarat Simona Halep pentru Digi Sport.