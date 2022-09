Simona Halep se pregătește de divorț? Gestul care arată ruptura de Toni Iuruc, la mai puțin de un an de la căsătoria civilă

Veste șoc despre Simona Halep. ProSport susține că sportiva din România s-ar pregăti să divorțeze de Toni Iuruc la mai puțin de un an de la momentul în care a avut loc căsătoria civilă. Sursa citată susține că este vorba de o decizie pe care cei doi au luat-o de comun acord. Actele care vor confirma despărțirea oficială ar urma să se semneze joi, în fața notarului.

Divorțează Simona Halep de Toni Iuruc?

Sportul românesc se pregătește de o despărțire de răsunet. ProSport are informații că între Simona Halep și Toni Iuruc nu mai există cale de împăcare. Cei doi s-au căsătorit civil pe data 15 septembrie 2021 și anuțaseră că nunta și cununia religioasă vor avea loc pe data de 13 noiembrie 2022.

Sursa citată spune că motivul acestei despărțiri este distanța dintre cei doi și programul încărcat al sportivei. Simona era plecată foarte des la turnee și stagii de pregătire, iar Toni Iuruc nu era de acord cu acest călătorii lungi și dese.

Despărțirea va fi oficializată joi, în fața notarului. Cei doi vor semna actele și nu vor mai fi practic legați de nimic. Aceasta a fost înțelegerea din momentul în care cei doi au decis să-și lege destinele. Au stabilit că în cazul unei despărțiri niciunul dintre ei nu va avea pretenții materiale și că fiecare își va păstra bunurile pe care le-a avut înainte de această relație.

Despre posibila despărțire dintre Simona Halep și Toni Iuruc se tot vorbește de ceva vreme, deși imaginile postate pe rețelele sociale „spuneau altceva”. Cei doi au fost în vacanță în Grecia și au pozat într-un cuplu fericit. La fel s-a întâmplat și înainte de US Open 2022 când cei doi au ieșit la plimbare și s-au fotografiat zâmbitori pe străzile din New York. Fanii chiar au remarcat noul look al lui Toni Iuruc și spuneau că cei doi arată foarte bine împreună.

Gestul care arată că Simona Halep și Toni Iuruc nu se mai înțeleg

Jurnaliștii au aflat că vacanța din Grecia ar fi fost o încercare a familiei de a salva relația dintre cei doi. Cei apropiați au sperat că în acest fel lucrurile se vor liniști. Doar că în loc să facă „pace” cei doi ar fi convenit că este cazul ca drumurile lor să se despartă.

Un lucru straniu s-a petrecut și la US Open 2022. Toni Iuruc a plecat acasă și nu a asistat la turneu. Simona Halep a jucat foarte slab și a fost eliminată încă din primul tur de o jucătoare venită din calificări. Doar că sportiva noastră, în loc să plece acasă, a rămas în Statele Unite ale Americii, deși spunea că are nevoie de câteva zile în care să se liniștească. În mod normal s-ar fi dus direct la București sau la Constanța. Așa a procedat după alte înfrângeri dureroase!

În ultima vreme au existat mai multe semne de întrebare legate de absența lui Toni Iuruc de la turneele de tenis. S-a spus că antrenorul Patrick Mouratoglou nu este de acord ca cei din familia lui Halep să vină la competiții. Măsura îl viza implicit și pe soțul jucătoarei! Tehnicianul ar fi considerat că cei din familie nu o lasă pe Halep să se concentreze la meciuri și antrenamente.