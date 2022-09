Toni Iuruc, prima reacție după ce s-a zvonit că divorțează de Simona Halep. Ce au declarat Ilie Năstase și fratele jucătoarei

Este furtună în sportul românesc, după ce s-a zvonit că Simona Halep divorțează, deși a trecut mai puțin de un an de la cununia civilă. Jucătoarea de tenis este în Statele Unite ale Americii și nu a putut fi contactată. Au reacționat Toni Iuruc și fratele sportivei. Declarațiile lor au fost scurte, dar ferme.

Toni Iuruc, prima reacție după ce s-a zvonit că divorțează de Simona Halep

„Simona Halep divorțează de Toni Iuruc”, a fost titlul din ProSport. Jurnaliștii au aflat că cei doi ar urma să-și oficializeze despărțirea joi, în fața notarului. Erau cununați civil de mai puțin de un an.

Motivul care a dus la această separare ar fi programul foarte încărcat al jucătoarei și călătoriile lungi de la turnee și stagii de pregătire.

Toni Iuruc a fost contactat pentru a comenta această informație. Nu a vrut să dea prea multe detalii, dar a negat.

„Nu comentez viața noastră privată… Nu, nu divorțez mâine… Nu mai insistați, no comment”, a declarat Toni Iuruc pentru Fanatik, în momentul în care a fost întrebat dacă divorțează.

La fel a reacționat și fratele Simonei Halep. „Nu comentez, nu pot să comentez”, a spus Nicolae Halep pentru Fanatik.

Reacția lui Ilie Năstase legate de zvonurile care anunță că Simona Halep și Toni Iuruc au decis să divorțeze

Simona Halep și Toni Iuruc sunt împreună de aproape trei ani. Cununia civilă a avut loc pe data de 15 septembrie 2021, în Constanța, iar căsătoria religioasă și petrecerea urmau să aibă loc pe data 13 noiembrie 2022, la Cazino Sinaia.

Potrivit informațiilor ProSport, Simona și Toni nu se mai înțelegeau de ceva vreme, iar cei din familie i-au sfătuit să plece într-o vacanță în Grecia, ca să se liniștească. Acolo ar fi stabilit însă toate detaliile despărțirii.

„Ce divorț? Nu știu nimic! Nu mă băgați în asta, vă rog frumos. E problema Simonei Halep și a lui Toni Iuruc”, a fost reacția lui Ilie Năstase, pentru ProSport, în momentul în care a fost întrebat de acest subiect.

Ultima poză cu Simona și Toni, apărută în spațiul public, a fost făcută la New York, înainte de US Open 2022. Cei doi zâmbeau și păreau fericiți, iar fanii le-au transmis că alcătuiesc un cuplu de vis. Toni Iuruc nu a rămas însă și când a început turneul și a plecat în România. După înfrângerea de la US Open 2022, încă din primul tur, jucătoarea din Constanța nu a plecat acasă, așa cum făcea de obicei, și a rămas în SUA, la un hotel de lux.