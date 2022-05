Simona Halep se poate umple de bani la Roland Garros. Ce sumă ar putea câștiga românca

Simona Halep se poate umple de bani la Roland Garros. Fostul lider mondial se pregătește să ia startul în cel de-al doilea turneu de Grand Slam al anului. Competiția va începe pe 22 mai este dotată cu premii totale uriașe, de 43.600.000 de euro. Dacă va câștiga, așa cum a făcut-o în 2018, Simona Halep are șansa să depășească borna de 40 de milioane de dolari câștigați doar din tenis.

Simona Halep se poate umple de bani la Roland Garros. Jucătoarea din Constanța e gata să ia startul în cel de-al doilea turneu de Grand Slam al anului. Românca a trecut peste accidentarea la gleznă suferită la Roma, în timpul partidei pierdute în turul 2 contra americancei Danielle Collins.

Simona Halep a declarat că se simte „proaspătă și sănătoasă” înainte de începerea marii competiții găzduită de capitala Franței

„Mă simt proaspătă, plină de încredere, sănătoasă. În sfârșit! Nu am nicio problemă cu accidentările în acest momnet, mă bucur să fiu iar pe teren și abia aștept să joc pentru că doar așa pot să îmi îmbunătățesc evoluțiile. Urmează Roland Garros, turneul meu favorit și sunt mereu fericită să mă aflu la Paris. Acum va fi puțin diferit, pentru că în 2021 nu am jucat și simt că mai am nevoie de puțin timp pentru a-mi recăpăta încrederea pe deplin”, a spus Simona Halep, conform eurosport.ro.