Performanța uriașă pentru Simona Halep. Jucătoarea din Constanța s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Madrid, dotat cu premii totale de 6,75 milioane de euro. Românca a învins-o în două seturi de americanca Coco Gauff (16 WTA), cu scorul de 6-4, 6-4. Simona Halep va intra și în posesia unui cec de 169.650 de euro, aproximativ 178.500 de dolari, prilej cu care a depășit-o pe Maria Sharapova în clasamentul „all-time” al câștigurilor obținute doar din tenis.

Performanța uriașă pentru Simona Halep. Fostul lider mondial nu s-a încurcat prea mult cu americanca de 18 ani, Cori Gauff (16 WTA), în meciul din optimi. Românca a câștigat cu 6-4, 6-4, la capătul a 78 de minute de joc, asigurând-și prezența în sferturile de finală ale competiției.

„Am jucat exact ce trebuia. În setul secund a schimbat, a fost mai agresivă și s-a văzut. Am avut nevoie de puțin timp pentru a-mi ajusta poziția, dar am reușit în cele din urmă. Am jucat de câteva ori cu ea, știam la ce să mă aștept. Azi am fost puțin mai puternică decât ea.

E un an diferit, totul e diferit. Mă concentrez doar la fiecare meci jucat și cred în șansa mea. Finala e încă foarte departe, iau meci cu meci și mă concentrez doar la următorul meci”, a spus Simona Halep, după jocul cu Cori Gauff, citată de site-ul WTA.