Simona Halep se căsătorește săptămâna viitoare. Pe ce dată va avea marele eveniment cu Toni Iuruc

Simona Halep (13 WTA) a reveni, marți, 7 septembrie, în România, după eliminarea din optimile de finală ale US Open 2021. Jucătoarea de tenis are foarte multe de făcut în următoarele zile, dat fiind faptul că se aproprie cununia civilă cu Toni Iuruc.

La sosirea de la New York, acolo unde a participat la US Open 2021, sportiva româncă a recunoscut că se căsătorește cu afaceristul Toni Iuruc. Fostul mare tenisman Ilie Năstase a dat-o de gol, potivit spuselor lui Halep.

„Da, domnul Năstase (n.r. Ilie) m-a dat de gol. Da, ne vom căsători săptămâna viitoare, e un eveniment frumos, am emoții. Sunt emoții diferite (n.r. față de meciurile de tenis). E partea personală, tenisul rămâne tenis, dar aici e mult mai important pasul și sunt bucuroasă că se întâmplă.”, a declarat Simona Halep, la aeroport.

Anterior, Ilie Năstase lansase informația că Simona Halep urmează să se căsătorească în luna septembrie. În cadrul emisiunii Teo Show, fostul mare jucător de tenis a oferit detalii prețioase despre fericitul eveniment din viața sportivei noastre.

„De ziua ei (a Ioanei – soția fostului lider ATP) am primit un telefon de la Simona Halep, era la New York. Simona a spus că-și va face cununia pe data de 15 (septembrie), la un local din Constanța. Și am decis ca tot atunci și acolo să facem și ziua Ioanei.”, a precizat Ilie Năstase în emisiunea lui Teo Trandafir.