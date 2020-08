Simona Halep, schimbare uriașă după revenirea pe teren. Dezvăluirea româncei

Simona Halep a vorbit după victoria obținută în meciul cu Barbora Krejcikova din optimile de finală ale turneului de la Praga. Sportiva româncă a afirmat că nu a obținut încă ritmul de joc pe care și-l dorește. Dar Simona este mulțumită de faptul că reușește să rămână calmă în momentele de tensiune.

Simona Halep, schimbare uriașă după revenirea pe teren

De asemenea, Simona Halep a vorbit și despre atmosfera de la turneul de la Praga, spunând că organizatorii au luat măsuri stricte pentru evita interacțiunea dintre jucătare.

”Sunt mult mai bine, am văzut și am simțit că am progresat la acest aspect. Simt că mă ajută să fiu liniștită, să nu mai vorbesc în stânga și în dreapta și să îmi țin energia pentru joc”, a dezvăluit Simona Halep pentru spotmedia.ro.

”Este foarte strict totul”

Întrebată care este atmosfera la vestiar, Simona Halep a răspuns.

”Nu avem voie să stăm împreună. Nu interacționăm. Stăm cel mult 2 persoane în vestiar. Este foarte strict totul, sunt condiții extraordinare, dar directorul de turneu ne-a făcut să ne simțim extraordinar chiar și în aceste condiții grele”, a mai spus sportiva.

Înaintea turneului spunea că își dorește să vadă cum este ca ritm de joc. După 3 meciuri disputate, Simona Halep a spus cum i se pare.

”Nivelul nu este extraordinar, dar faptul că mental am putut să stau concentrată până la final de meci îmi dă oarecare încredere. Mă bucur că am progresat la acest aspect. Jocul o să vină de la sine, dar mai am nevoie de o perioadă ca să revin în ritmul pe care îl aveam înainte”, a remarcat Simona Halep.

Întrebată și cum i se pare modul în care se realizează clasamentul WTA, deoarece nu mai există acea presiune de a merge în turneu pentru a apăra punctele din trecut, Simona Halep a răspuns:

”Habar nu am despre asta, nu m-am gândit deloc la cum o să fie cu punctele și cum este. Vreau să joc meciuri, să intru din nou în ritm și să ne întoarcem la timpuri mai bune ca să revenim la normal”, a conchis Simona Halep.