Simona Halep, îngrijorată din cauza unei noi accidentări: „Am avut probleme la umăr”

Simona Halep s-a calificat în sferturile de finală la WTA Praga, după un meci foarte complicat cu Barbora Krejcikova. Românca a pierdut primul set, scor 3-6, dar a pornit apoi o incredibilă cursă de urmărire. A câştigat următoarele două seturi, scor 7-5, 6-4. În runda următoare, Simona o va înfrunta pe Magdalena Frech, 22 de ani, din Polonia. Simona Halep a cerut intervenţia fizioterapeutului înainte de setul decisiv din cauza unor dureri la spate.

Simona Halep, îngrijorată din cauza problemelor medicale din meciul cu Barbora Krejcikova

„A fost foarte greu să îmi găsesc ritmul. Am încercat să rămân atentă şi am căutat mereu să încetez să mai greşesc. Serviciul meu nu este bun la acest moment, dar lucrez la el. Am avut probleme la umăr, un pic tensionată. Sper să fiu gata pentru meciul de mâine. Aveam muşchiul contractat şi mă încurca la serviciu. Am văzut-o pe Frech, este o luptătoare. Nu am mai întâlnit-o, va fi un meci dificil”, a declarat Simona Halep la Digi Sport.

Simona Halep a avut un meci foarte complicat, în care a comis şi multe erori, dar a dat şi multe lovituri direct câştigătoare. Doar că s-au văzut problemele de mobilitate provocate de muşchiul tensionat, aşa cum a explicat românca. Rămâne de văzut dacă se va putea recupera în timp util.

Pentru titlul de la Praga ar urma să aibă un program absolut infernal în acest weekend, cu meciuri în fiecare zi. Dacă trece de Frech ar putea să joace cu Irina Begu în semifinale şi apoi poate chiar cu Ana Bogdan în finală. Cele două românce sunt şi ele în cursă pentru titlul WTA din Cehia.

Pentru calificarea în sferturile de finală, fază a competiţiei în care se mai află şi Ana Bogdan, Simona Halep a primit un cec în valoare de 5.000 de dolari. Şi-a asigurat şi 60 de puncte în clasamentul WTA.