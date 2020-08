Simona Halep primește o veste foarte proastă, chiar de la Ion Țiriac! Anunț de ultima oră al miliardarului

Simona Halep și-a amânat revenirea în circuitul WTA, după decizia de a nu face deplasarea la Palermo. Astfel, primul turneu al româncei ar urma să fie la Praga, începând cu 10 august. În plus, fostul lider mondial a decis să nu participe la Western & Southern Open, turneu de categorie Premier 5. Halep nu vrea să călătorească la New York din cauza restricțiilor legate de staff-ul său. Dar și pentru că ar risca să stea în carantină la revenirea în Europa.

Simona Halep riscă să nu mai poată să joace la turneul WTA favorit. Ion Țiriac a făcut anunțul!

Întreg programul Simonei Halep se axează pe turneele de zgură din Europa. Cel mai probabil, Halep va decide să nu participe nici la US Open. Doar că planurile româncei sunt serios afectate de un anunț de ultima oră făcut chiar de Ion Țiriac. Miliardarul român a anunțat că turneul de la Madrid, al cărui patron este, are șanse mici să se mai dispute în acest an. Conform lui Țiriac, autoritățile din Spania au recomandat ca această competiție să nu mai aibă loc.

„Ne vom conforma la toate regulile care vor fi impuse de autoritățile sanitare și cele locale. Ministerul Sănătății Publice a trimis o notificare către directorul turneului, Feliciano Lopez, pentru a ne sfătui să nu organizăm turneul.

Dată fiind creșterea numărului de infectări în orașul Madrid. Din acest motiv suntem în contact cu ATP și WTA pentru a lua o decizie în cel mai scurt timp posibil. Vom vedea dacă există vreo variantă pentru a organiza această competiție în condiții de deplină siguranță„, se arată în comunicatul emis chiar de Ion Țiriac.

Turneul de la Madrid este una dintre competițiile favorite ale româncei. Simona Halep s-a impus la Madrid în 2016 și 2017 și a pierdut alte două finale în capitala Spaniei, în 2014 și 2019. Anularea acestei competiții ar putea schimba decizia Simonei de a nu participa la US Open 2020.