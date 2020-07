De ce nu merge, de fapt, Simona Halep la US Open. S-a aflat acum

Simona Halep și-a amânat revenirea în circuitul WTA, după ce a decis să se retragă de la turneul de la Palermo. Mai mult, jucătoarea din România nu s-a înscris pentru Western & Southern Open, în SUA. Competiția de categorie Premier 5 a fost mutată de la Cincinnati la New York în acest an. Iar șansele ca românca să meargă în cele din urmă la New York, pentru US Open, sunt aproape de zero. Principalul motiv ar fi obligativitatea carantinării la revenirea în Europa după cele două săptămâni în SUA. Dar acesta nu este singurul motiv. Fostă campioană de Grand Slam, Mary Pierce, crede că restricțiile legate de numărul persoanelor din staff o sperie pe Halep.

Simona Halep, șanse minime să participe la US Open! Vrea să mai joace doar la turneele din Europa

„Este dificil să-i ceri să vina fără toată echipa. Oamenii nu se gândesc la acest lucru. Ok, vine, dar are nevoie de oamenii de încredere. Și ei sunt parte din succesul Simonei. Are un fizioterapeut în care are încredere. Dacă are o problemă cui se adresează? Una e să discuți cu omul cu care lucrezi de atât de mult timp, care te cunoaște, știe de ce ai nevoie și altceva e să discuți cu cineva de la turneu. Nu mai ai parte de același confort mental. La ea nu mai e chestiunea financiară la mijloc. E asigurată din acest punct de vedere, are tot confortul necesar, are gloria absolută. Dar vrea să fie în siguranță și să poată oferi cel mai bun tenis al său”, a explicat Mary Pierce conform Tennis Channel.

US Open 2020 va începe pe 31 august, iar Simona Halep nu a anunțat încă dacă va participa sau nu. Ashleigh Barty, liderul mondial, este prima jucătoare de top care declină oficial participarea la Flushing Meadows. Este de așteptat ca și Simona să facă un anunț asemănător în perioada următoare. Românca ar fi hotărâtă să joace doar în Europa în restul sezonului.