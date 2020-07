Simona Halep a ales corect! O jucătoare a izbucnit în lacrimi după ce a fost testată pozitiv cu COVID-19 la Palermo! Cum s-a terminat totul

Scene dramatice la Palermo, înaintea primului turneu WTA de la reluarea sezonului. Regulile sanitare sunt extrem de stricte în plină pandemie de coronavirus. Rosalie van der Hoek, jucătoare care evoluează în proba de dublu, a trăit momente cumplite în Sicilia. Olandeza a izbucnit în lacrimi în momentul în care a fost scoasă din hotel pentru a fi băgată în izolare. Tocmai fusese testată pozitiv cu noul coronavirus.

Scena a fost relatată de jurnalistul Giovanni di Salvo, prezent la fața locului, pentru Live Tennis. „Am văzut scena și a izbucnit în lacrimi. Sperăm ca toată lumea să fie bine”, a scris italianul pe Twitter. Și a fost, în cele din urmă, un final fericit pentru Rosalie van der Hoeck. Al doilea test a fost negativ, iar jucătoarea olandeză a fost acceptată să joace în proba de dublu a turneului WTA International de la Palermo.

„Vreau să vă anunț că rezultatul testului PCR a fost negativ! Am avut un test pozitiv de anticorpi după o infecție pe care am avut-o mai devreme în acest an. Sunt recuperată complet și pregătită să încep să joc la Palermo”, a scris Rosalie van der Hoek pe pagina sa de Facebook.