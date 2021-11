Simona Halep, lovitură dură din partea italienilor. Au fost fără milă la adresa ei

Simona Halep, lovitură dură din partea italienilor. Sezonul 2021 nu a fost, pentru fostul lider mondial, unul prea fericit. Măcinată de accidentări, Halep a ratat participarea la multe turnee importante și a pierdut multe locuri în clasamentul WTA. O mică revenire pe finalul anului a făcut-o să reușească să ocupe, în extremis, ultima poziție din Top 20. Jurnaliștii din Peninsulă au alcătuit un „catalog” în care au dat note principalelor jucătoare din circuit.

Simona Halep, lovitură dură din partea italienilor. Fostul lider mondial a încheiat, probabil, cel mai dificil sezon din ultimul deceniu, poate din întreaga carieră. Accidentările, mai ales cea la gambă, suferită în luna mai, au forțat-o să stea „pe tușă” timp de 3 luni, să rateze multe turnee ori să nu aibe prestațiile așteptate. Rezultatul a fost că jucătoarea din Constanța încheie anul pe locul 20 WTA, fără să fi cucerit niciun titlu WTA, lucru ce nu s-a mai întâmplat din 2012.

De altfel, Simona Halep și-a făcut singură bilanțul anului pe care l-a caracterizat c „greu de descris”.

Ei bine… 2021 ai fost hmmmm, greu de descris. Ca să fiu sinceră, a fost un an incredibil de provocator. Chiar înainte de a-l începe, am suferit o durere imensă în inimile noastre ca familie, deoarece am pierdut una dintre rudele noastre foarte apropiate, sora tatălui meu, mătușa mea.

A fost o persoană puternică și specială și va fi mereu în inimile și mințile noastre. A fost cel mai greu moment pentru mine și mi-a luat ceva timp să accept acest lucru, dar în cele din urmă am înțeles că asta este viața și că trebuie să trecem peste durerile sufletești și să rămânem puternici”, a scris Simona Halep pe contul de Facebook.