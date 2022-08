Simona Halep, adversară schimbată în turul 1 la Cincinnati. Cu cine joacă și de la ce oră

Simona Halep, adversară schimbată în turul 1 la Cincinnati. Fostul lider mondial și-a adjudecat într-o manieră entuziasmantă cel de-al 24-lea trofeu din carieră după ce s-a impus în turneul de la Toronto. Românca a reușit să reintre după un an, cu această ocazie, în Top 10 mondial, ocupând poziția a 6-a. Simona Halep va participa și la competiția WTA 1000 de la Cincinnati, săptămâna aceasta.

Simona Halep, adversară schimbată în turul 1 la Cincinnati. Fostul lider mondial a câștigat turneul WTA Toronto după ce a învins-o pe brazilianca Beatriz Haddad Maia, cu scorul de 6-3, 2-6, 6-3. Este cel de-al 24-lea titlu din carieră și al 9-lea cucerit în competiții WTA 1000.

Simona Halep a fost încurajată pe parcursul întregii întâlniri de numeroșii fani români prezenți în tribune. A fost și motivul pentru care tenismena le-a și mulțumit în mod special la finalul meciului.

„În primul rând, aș vrea să mulțumesc tuturor pentru că m-au susținut. A fost o nebunie, azi, așa că vă mulțumesc. Nu am renunțat la nicio minge. A fost un meci greu, incredibil. Este o jucătoare foarte bună, din TOP 10. A fost adevărată provocare pentru mine să vin și să dau tot ce am mai bun. Am luptat până la final și sunt mulțumită de cum m-am descurcat pe teren, astăzi”, a spus Halep la interviul de pe teren, după ce s-a impus pentru a treia oară la Rogers Cup.