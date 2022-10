Simona Halep, prinsă dopată. Reacţia sportivei noastre: „O luptă pentru adevăr”

Șoc în lumea sportului! Tenismena Simona Halep a fost testată pozitiv pentru o substanță interzisă. Românca noastră tocmai a reacționat la aflarea veștii. Ce spune despre dopaj. Dacă se va dovedi că jucătoarea de tenis a luat cu bună știință substanța respectivă, aceasta riscă o suspendare uriașă.

Simona Halep, campioană la Wimbledon în 2019, a fost prinsă dopată la un test anti-doping efectuat la US Open 2022. Agenția Internațională de Integritate a Tenisului a suspendat-o provizoriu pe sportivă. Se pare că substanța interzisă este Roxadustat, un medicament care s-ar folosi în caz de anemie și probleme renale. Reamintim faptul că ultima mare jucătoare de tenis „șifonată” de un scandal de dopaj a fost Maria Sharapova. Rusoaica fusese depistată pozitiv cu Meldonium.

Simona Halep a picat un test anti-doping la US Open 2022, turneu de Grand Slam la care a fost eliminată de debutanta Daria Snigur, scor 2-6, 6-0, 4-6! Marți, 21 octombrie, Agenția Internațională de Integritate a Tenisului a anunțat suspendarea provizorie a sportivei noastre.

La scurt timp, jucătoarea de tenis a reacționat pe rețelele sociale, spunând că va lupta să demonstreze că nu a luat cu bună știință vreo substanță interzisă. După turneul de la US Open 2022, unde a fost găsită dopată, în viața lui Halep s-au produs mai multe schimbări radicale. Constănțeanca a divorțat, s-a operat la nas (rinoplastie) și a subliniat că și-a încheiat sezonul.

„Azi începe cel mai greu meci din viața mea: lupta pentru adevăr. Am fost informată că am fost depistată pozitiv pentru o substanță numită Roxadustat, într-o cantitate extrem de mică, dar care a venit ca cel mai mare șoc din viața mea.

De-a lungul carierei mele, ideea de a trișa nu mi-a trecut niciodată prin cap deoarece este împotriva valorilor cu care am fost crescută și educată. Mă simt confuză și trădată de această situație nedreaptă.

Voi lupta până la final pentru a demonstra că nu am luat niciodată, cu bună știință, orice substanță interzisă și am încredere că, mai devreme sau mai târziu, adevărul va ieși la iveală. Nu are legătură cu titlurile sau cu banii. Este vorba despre onoare și despre relația de iubire pe care o am cu tenisul de peste 25 de ani”, a declarat Simona Halep.