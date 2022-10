Simona Halep, primele declaraţii după acuzaţiile de dopaj. Cum se apără sportiva: „Adevărul va ieşi la iveală, voi lupta până la final”

Simona Halep, campioana de la Wimbledon din 2019, a fost depistată dopată la un test anti-doping. Agenția Internațională de Integritate a Tenisului a suspendat-o provizoriu pe tenismenă. Vestea face înconjurul lumii. Cum a reacționat sportiva din Constanța.

Simona Halep a fost suspendată provizoriu, după ce a fost testată pozitiv la o substanță interzisă în timpul US Open din acest an. Cum a primit jucătoarea de tenis vestea șocantă.

Azi începe cel mai greu meci din viața mea: lupta pentru adevăr. Am fost informată că am fost depistată pozitiv pentru o substanță numită Roxadustat, într-o cantitate extrem de mică, dar care a venit ca cel mai mare șoc din viața mea.

De-a lungul carierei mele, ideea de a trișa nu mi-a trecut niciodată prin cap deoarece este împotriva valorilor cu care am fost crescută și educată. Mă simt confuză și trădată de această situație nedreaptă.

Voi lupta până la final pentru a demonstra că nu am luat niciodată, cu bună știință, orice substanță interzisă și am încredere că, mai devreme sau mai târziu, adevărul va ieși la iveală. Nu are legătură cu titlurile sau cu banii. Este vorba despre onoare și despre relația de iubire pe care o am cu tenisul de peste 25 de ani”, a fost prima reacție a lui Halep.