Simona Halep a uimit din nou! A ales o rochie neagră, elegantă, dar încălțămintea a atras toate privirile

Simona Halep a uimit din nou cu ținuta pe care a ales să o poarte la un eveniment la care a participat recent. Campioana de la Wimbledon s-a îmbrăcat cu o rochie neagră, elegantă și a purtat un ceas primit cadou de la sponsorul ei, dar încălțămintea sportivei a atras toate privirile.

Simona Halep, în rochie elegantă și adidași

Sportiva a atras toate privirile de fiecare dată când a participat la un eveniment important, dând dovadă că se pricepe nu doar la tenis, ci și la alegerea ținutelor. La ultimul eveniment la care a participat, Simona Halep a ales să poarte o rochie neagră, elegantă. Și-a accesorizat ținuta cu un ceas superb pe care l-a primit cadou de la sponsorul ei. Încălțămintea Simonei a atras atenția în mod special. A purtat o pereche de adidași negri, spre surpinderea fanilor care o urmăresc pe rețelele de socializare.

Recent, în spațiul public s-a vehiculat informația că Simona Halep și Toni Iuruc s-au logodit și urmează să se căsătorească. Constănțeanca a vrut să clarifice situația și a precizat că toate zvonurile care au circulat sunt false.

„Contrar știrilor apărute în presa din România, am vrut să anunț că nici nu m-am logodit, nici nu am stabilit data nunții. Apreciez că duc o viață care mă aduce în atenția publicului, însă zvonurile legate de viața mea privată sunt incorecte și dezamăgitoare, așa că am vrut să îmi asigur fanii, prin intermediul acestui mesaj, că toate aceste zvonuri sunt false. Mă voi asigura că voi împărtăși toate veștile bune cu voi în ceea ce privește o viitoare logodnă! Vă mulțumesc pentru suport”, a precizat sportiva.

Simona Halep a încheiat anul 2019 pe locul 4 în clasamentul WTA, cu 5.462 de puncte. Campioana de la Wimbledon a câștigat din tenis aproape 7 milioane de dolari în 2019. În total, suma premiilor câștigate în întreaga sa carieră se ridică la peste 35 de milioane de dolari.