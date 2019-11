Cum a reacționat Simona Halep, după ce s-a spus că s-ar fi logodit cu Toni Iuruc. A ținut să se afle adevărul chiar de la ea

Simona Halep a reacționat pentru prima oară la informația conform căreia sportiva s-ar fi logodit în secret cu Iuruc. Ce a spus campioana noastră despre vestea cea mare? Este sau nu adevărat?

Sportiva trece printr-o perioadă extraordinară. Aceasta a terminat campionatele, iar acum se relaxează alături de viitorul său soț. Cei doi amorezi au plecat în vacanță și au surprins cu câteva fotografii superbe din locurile pe care le-au vizitat. Deși Simo arată că este fericită cu Iuruc, a ales să nu ofere foarte multe detalii despre viața sa intimă. Cu toate astea, este sigură că nunta o va face în România, nu peste hotare. Mai mult decât atât, este cunoscut în spațiul public faptul că iubita sportivă dorește să devină mamă peste câțiva ani. „Simona își dorește minumum trei copii, iar Toni, după ce au discutat pe acest subiect, s-a lăsat convins de avantajele de a avea o familie atât de numeroasă. Evident, copiii lor nu vor apărea acum. Simona este decisă să mai joace tenis la nivel înalt încă niște ani”, conform wowbiz.ro, citat de digisport.ro.

„Contrar știrilor apărute în presa din România, am vrut să anunț că nici nu m-am logodit, nici nu am stabilit data nunții. Apreciez că duc o viață care mă aduce în atenția publicului, însă zvonurile legate de viața mea privată sunt incorecte și dezamăgitoare, așa că am vrut să îmi asigur fanii, prin intermediul acestui mesaj, că toate aceste zvonuri sunt false.Mă voi asigura că voi împărtăși toate veștile bune cu voi în ceea ce privește o viitoare logodnă! Vă mulțumesc pentru suport, Simo”

Simona Halep