Simona Halep a stârnit hohote de râs după victorie. Ce a putut spune în fața publicului de la Asustralian Open, vedeți în rândurile de mai jos.

Simona Halep a stârnit hohote de râs după victoria de la Australia Open. Este incredibil ce a putut spune sportiva româncă în fașa publicului spectator.

Simona Halep, în turul următor, va juca împotriva unei alte australience, Ajla Tomljanovic, însă până atunci va evolua la dublu, alături de Charlotte Kempenaers-Pocz, tot o reprezentantă a Asutraliei, împotriva unei perechi formate din, pentru întregirea tabloului, alte două sportive australience, Arina Rodionova şi Storm Sanders.

Astfel, la interviul acordat după succesul din runda inaugurală a probei de simplu, sportiva noastră a vorbit despre noua situației cu care se confruntă în acest debut de Australian Open.

”Darren (n.red. Cahill, antrenorul australian al Simonei) m-a ajutat să găsesc o parteneră pentru dublu. Vreau să mulțumesc și organizatorilor pentru wild card. Este bine că voi avea un alt meci, sper că vom putea câștiga.

Vom juca împotriva altor două australience, deci tot ce este în jurul meu este australian”, a spus Simona Halep, spre deliciul spectatorilor din tribune. Pe de altă parte, Simona Halep a stat doar o oră pe teren în partida cu Lizette Cabrera, reușind să se impună repede în partida din turul întâi al tabloului de simplu.

Simona Halep ar putea avea o zi de pauză marți, în timp ce miercuri va juca, foarte probabil, atât meciul din turul doi de pe tabloul de simplu, precum și jocul de dublu.

Simona Halep se simte foarte bine la Australian Open

La finalul meciului inaugural, sportiva româncă a recunoscut că a avut ceva dificultăți în debutul partidei, pentru că s-a confruntat în premieră cu Lizette Cabrera, pe care a ținut s-o felicite pentru meciul făcut. ”Mă simt excelent aici la Melbourne. Am amintiri extraordinare, e o plăcere să revin. Încerc să joc cel mai bun tenis al meu, dar nu e ușor. E complicat mereu primul meci cu o jucătoare. Vreau s-o felicit pe Lizette Cabrera, are toată cariera în față.

Întotdeauna e dificil să joci cu beneficiare de wild card-uri, dar am încercat zilele trecute s-o analizez, am urmărit meciuri de-ale ei, mi-am făcut temele”, a declarat Simona Halep după terminarea meciului.