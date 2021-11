Simona Halep a stabilit recorduri negative în 2021. Ce s-a întâmplat cu fostul lider mondial

Simona Halep a stabilit recorduri negative în 2021. Fostul lider mondial s-a confruntat cu cel mai „negru” sezon din cariera ei. Unul pe care l-a început de pe locul 2 în ierarhia WTA. Dar accidentarea suferită în luna mai, la gambă, a dat peste cap toate planurile pe care Halep le avea. Forțată să ia o pauză de 3 luni, ea a ratat toate mizele importante ale anului. Iar în ierarhia mondială a „alunecat” treptat până la ieșirea din Top 20, consfințită chiar în această săptămână.

Simona Halep a stabilit recorduri negative în 2021

Simona Halep a stabilit recorduri negative în 2021. Fostul lider mondial a avut un sezon de coșmar. A început anul de pe locul 2 în ierarhia mondială și a ajuns în sferturile de finală de la Australian Open, primul Grand Slam din 2021. Apoi, treptat, au apărut problemele. Halep s-a confruntat încă din Australia cu dureri la spate, Apoi, a vrut neapărat să se vaccineze contra Covid-19, pentru a scăpa de temerile legate de pandemie. A renunțat la participarea la unele turnee și a fost mai mereu scoasă din ritmul de competiție.

Dar chiar la începutul sezonului pe zgură și iarbă, unde aștepta cele mai bune performanțe, a venit dezastrul medical de la Roma, în 12 mai. Cea mai gravă accidentare din cariera ei, dubla ruptură musculară la gamba stângă. A fost nevoită să ia o pauză ce s-a întins pe 3 luni, fix 92 de zile, până pe 12 august. A pierdut, în tot acest timp, și participarea la turnee majore: Roland Garros și la Wimbledon, dar și la Jocurile Olimpice. Și a „alunecat” treptat, în ierarhia WTA. Chiar la revenirea în circuit, Halep ieșea, pentru prima oară din ianuarie 2017, din Top 10 mondial.

Ce s-a întâmplat cu fostul lider mondial

Simona Halep a adunat și alte „recorduri” personale negative. 2021 este anul în care, pentru prima oră din 2013, nu a câștigat niciun turneu. Doar la Transylvania Open a reușit să atingă prima finală din acest sezon, pierdută însă în fața estoniencei Anett Konveit. Luni, WTA a anunțat noul clasament în care, pentru prima oară după peste 8 ani, Simona Halep a părăsit Top 20, fiind clasată a 22-a. Adică nu mai puțin de 20 de locuri pierdute de la începutul lui 2021.Este cea mai abruptă cădere a vreunei jucătoare din topul mondial în acest an.

Prin apropiere se află doar canadianca cu origini românești, Bianca Andreescu. Câștigătoarea US Open 2019 a căzut, la rândul ei, 19 locuri, ajungând de pe 5 pe 24. La mare distanță se află nipona Naomi Osaka, ce a ajuns pe 13, după ce ocupase locul 2 WTA, imediat după victoria de la Australian Open. În plus, Simona Halep ratează, pentru prima oră după 7 ani, participarea la Turneul Campioanelor. Competiția, ce reunește primele 8 jucătoare din ierarhia WTA Race, ce contabilizează rezultatele pe decursul unui an, va avea loc în Mexic, la Guadalajara, începând din 10 noiembrie.

Simona Halep a stabilit un record negativ și în privința premiilor în bani obținute în 2021. Mai puțin de 900.000 de dolari, 896.380 de dolari, mai precis. Cu 1 milion de dolari mai puțin decât anul trecut, anul declanșării pandemiei. Și chiar cu peste 300.000 de dolari decât în 2013, anul începutului ascensiunii ei, când a obținut 1,2 milioane de dolari. Și la mare depărtare de câștigurile maxime, înregistrate în 2018, de 7.409.564 dolari. Sigur, marea realizare a anului a fost cea din plan personal, una care a compensat toate neajnsurile din plan sportiv. Simona Halep s-a logodit cu omul de afaceri Toni Iuruc, apoi, în 15 septembrie, cei doi au făcut cununia civilă. Astfel că, dincolo de tenis, pentru Simona a fost chiar un an foarte bun.